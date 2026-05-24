Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau

Tuyên bố Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, được Tổng thống Masoud Pezeshkian đưa ra hôm nay, trong một phát ngôn chính thức được truyền thông nước này đăng dẫn. Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đảm bảo với thế giới về việc không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Đây không phải lần đầu tiên Iran tuyên bố không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Từ nhiều thập niên trước, giới lãnh đạo Iran liên tục khẳng định Tehran không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân và việc phát triển chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích hòa bình. Lập trường nhất quán này tiếp tục các nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh ngay cả sau khi Mỹ và Israel hai lần phát động chiến tranh chống nước này, lần lượt vào tháng 6/2025 và tháng 2/2026.

Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ và Iran được cho là sắp sửa đạt được, một quan chức cấp cao Iran hôm nay khẳng định Tehran không đồng ý giao nộp số urani đã làm giàu ở cấp độ cao. Theo quan chức Iran, vấn đề hạt nhân không nằm trong nội dung thỏa thuận tạm thời. Vì vậy, thông tin về việc Iran chấp nhận giao nộp số urani đã làm giàu, là vô căn cứ.

Trước đó, tờ Thời báo New York của Mỹ dẫn lời 2 quan chức nước này hồi sáng nay khẳng định Iran đã cam kết giao nộp số urani đã làm giàu, để đối lấy thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Cũng về dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ và Iran đang đàm phán, hãng thông tấn Fars của Iran chiều nay đưa tin: Mỹ cam kết sẽ không phát động các cuộc tấn công chống Iran trong tương lai. Ngược lại, Tehran cũng cam kết không tấn công phủ đầu Washington cùng các đồng minh. Trong khi đó, hãng tin Axios của Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, còn bao gồm cả nội dung chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các nội của thỏa thuận dự kiến, chưa được bất kỳ bên nào công bố.