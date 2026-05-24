  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau

Chủ Nhật, 21:20, 24/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

Tuyên bố Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, được Tổng thống Masoud Pezeshkian đưa ra hôm nay, trong một phát ngôn chính thức được truyền thông nước này đăng dẫn. Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đảm bảo với thế giới về việc không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Ảnh minh họa: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran/WANA/Reuters

Đây không phải lần đầu tiên Iran tuyên bố không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Từ nhiều thập niên trước, giới lãnh đạo Iran liên tục khẳng định Tehran không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân và việc phát triển chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích hòa bình. Lập trường nhất quán này tiếp tục các nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh ngay cả sau khi Mỹ và Israel hai lần phát động chiến tranh chống nước này, lần lượt vào tháng 6/2025 và tháng 2/2026.  

Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ và Iran được cho là sắp sửa đạt được, một quan chức cấp cao Iran hôm nay khẳng định Tehran không đồng ý giao nộp số urani đã làm giàu ở cấp độ cao. Theo quan chức Iran, vấn đề hạt nhân không nằm trong nội dung thỏa thuận tạm thời. Vì vậy, thông tin về việc Iran chấp nhận giao nộp số urani đã làm giàu, là vô căn cứ.

Trước đó, tờ Thời báo New York của Mỹ dẫn lời 2 quan chức nước này hồi sáng nay khẳng định Iran đã cam kết giao nộp số urani đã làm giàu, để đối lấy thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.   

Cũng về dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ và Iran đang đàm phán, hãng thông tấn Fars của Iran chiều nay đưa tin: Mỹ cam kết sẽ không phát động các cuộc tấn công chống Iran trong tương lai. Ngược lại, Tehran cũng cam kết không tấn công phủ đầu Washington cùng các đồng minh. Trong khi đó, hãng tin Axios của Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, còn bao gồm cả nội dung chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.   

Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các nội của thỏa thuận dự kiến, chưa được bất kỳ bên nào công bố.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận
VOV.VN - Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong”. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/5 (theo giờ Mỹ) cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên kéo dài gần hai tháng qua.

Toàn cảnh quốc tế sáng 24/5: Iran cảnh báo Mỹ đang lún sâu vào vũng lầy xung đột
VOV.VN - Tehran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với những tổn thất ngày càng lớn nếu tiếp tục phớt lờ quyền lợi và yêu cầu hợp pháp của người dân Iran.

Ông Trump tuyên bố đạt đột phá với Iran sau điện đàm với loạt lãnh đạo Trung Đông
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một thỏa thuận liên quan đến Cộng hòa Hồi giáo Iran và “Bản ghi nhớ về hoà bình” đã cơ bản được hoàn tất, sau hàng loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Trung Đông và đồng minh của Washington.

