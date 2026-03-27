Tehran phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công Iran

Theo hãng tin Tasnim, Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, đã gửi hai thư riêng tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để phản đối các nước Vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông ngày 11/3/2026. Ảnh: Reuters

Cụ thể, trong các bức thư, ông Iravani bày tỏ sự phản đối của Tehran đối với “hành động của Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia”. Iran cho rằng các quốc gia này “đã cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ để tấn công các mục tiêu ở Iran”.

“Trong bối cảnh này, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết và thực thi đầy đủ quyền tự vệ của mình”, ông Iravani nhấn mạnh trong thư.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó nhiều thành phố lớn của nước này, bao gồm thủ đô Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng nói rằng, chiến dịch này là nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân được cho là xuất phát từ Iran.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa quy mô lớn nhằm vào Israel. Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia cũng đã trở thành mục tiêu tấn công.