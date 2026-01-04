Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có nhiều tính năng mới?

Theo thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cung cấp trong cuộc họp báo diễn ra sáng 4/1, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa trong vòng khoảng 10 phút từ khu vực bờ biển phía Tây nước này. Tên lửa thứ nhất được phóng lúc khoảng 7h54, có độ cao đạt 50km, cự ly bay 900km, còn tên lửa thứ 2 được phóng lúc 8h05, với độ cao 50km, tầm bắn lên tới 950km. Cả 2 tên lửa này đều có quỹ đạo bay biến tốc và đều có tầm bắn có thể vươn tới lãnh thổ Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tại họp báo. Ảnh: NHK

Mặc dù, cả 2 tên lửa đều rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và vẫn chưa có thông tin về thiệt hại do tên lửa gây ra, nhưng Tokyo đặc biệt quan ngại về vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi nhấn mạnh.

“Việc phóng tên lửa đạn đạo đã vi phạm các Nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, đe dọa sự an toàn của người dân. Chúng tôi đã thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc kháng nghị mạnh mẽ về vấn đề nghiêm trọng này”.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan lập tức tiến hành thu thập và phân tích thông tin, xác định tình hình các tàu bè và máy bay đang hoạt động trong khu vực, đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.