Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có nhiều tính năng mới?

Chủ Nhật, 15:50, 04/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa đạn đạo sáng 4/1 của CHDCND Triều Tiên đã buộc Nhật Bản và Hàn Quốc phải ngay lập tức bắt tay vào điều tra và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố những kết quả ban đầu.

Theo thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cung cấp trong cuộc họp báo diễn ra sáng 4/1, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa trong vòng khoảng 10 phút từ khu vực bờ biển phía Tây nước này. Tên lửa thứ nhất được phóng lúc khoảng 7h54, có độ cao đạt 50km, cự ly bay 900km, còn tên lửa thứ 2 được phóng lúc 8h05, với độ cao 50km, tầm bắn lên tới 950km. Cả 2 tên lửa này đều có quỹ đạo bay biến tốc và đều có tầm bắn có thể vươn tới lãnh thổ Nhật Bản.

ten lua dan dao cua trieu tien co nhieu tinh nang moi hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tại họp báo. Ảnh: NHK

Mặc dù, cả 2 tên lửa đều rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và vẫn chưa có thông tin về thiệt hại do tên lửa gây ra, nhưng Tokyo đặc biệt quan ngại về vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi nhấn mạnh.

“Việc phóng tên lửa đạn đạo đã vi phạm các Nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, đe dọa sự an toàn của người dân. Chúng tôi đã thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc kháng nghị mạnh mẽ về vấn đề nghiêm trọng này”.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan lập tức tiến hành thu thập và phân tích thông tin, xác định tình hình các tàu bè và máy bay đang hoạt động trong khu vực, đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Nhật Bản và Hàn Quốc tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Các nguồn tin quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc vừa khẳng định việc CHDCND Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo.

Năm 2026 có mở ra cánh cửa cơ hội cho Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Bước sang năm mới 2026, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn đang chứng kiến những động thái đan xen đầy phức tạp.

