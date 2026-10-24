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Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến

Thứ Bảy, 11:12, 24/10/2026
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VOV.VN - Thái Lan sẽ áp dụng quy định “Không xác minh danh tính, không được quảng cáo” (No ID, No Ads) từ đầu tháng 11 tới nhằm ngăn chặn các đối tượng lừa đảo lợi dụng nền tảng số để tiếp cận người dùng.

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok Chidchob cho biết, Chính phủ đã phối hợp với Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính đối với các nhà quảng cáo trên mạng xã hội, đồng thời bảo đảm các doanh nghiệp hợp pháp vẫn có thể duy trì hoạt động kinh doanh trực tuyến.

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Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Ủy ban Giao dịch Điện tử (ETC), được đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan hồi tháng 5 và bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 11, các nền tảng số sẽ phải xác minh danh tính của nhà quảng cáo trước khi cho phép đăng tải quảng cáo.

Quy trình xác minh bao gồm đối chiếu giấy tờ tùy thân kết hợp nhận diện khuôn mặt hoặc sử dụng hệ thống định danh số có độ tin cậy cao. Các nền tảng cũng phải lưu giữ thông tin của nhà quảng cáo ít nhất 90 ngày sau khi quảng cáo kết thúc.

Meta đã khuyến nghị các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo tại Thái Lan hoàn tất thủ tục xác minh danh tính trước thời điểm quy định có hiệu lực. Meta cam kết phối hợp với Bộ Kinh tế và Xã hội số cùng Cơ quan Phát triển giao dịch điện tử Thái Lan (ETDA) để phổ biến thông tin và hỗ trợ các nhà quảng cáo, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, thích ứng với yêu cầu mới.

Giới chức Thái Lan kỳ vọng quy định “No ID, No Ads” sẽ góp phần tăng cường an toàn trên môi trường mạng, hạn chế việc tội phạm sử dụng quảng cáo trả phí để lừa đảo người dân, đồng thời duy trì điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh hợp pháp trên các nền tảng số.

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
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