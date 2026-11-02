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Thái Lan bắt nhóm nghi phạm buôn lậu đạn dược từ Campuchia

Thứ Hai, 15:02, 02/11/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan mới đây cho biết đã bắt giữ 5 nghi phạm với cáo buộc buôn lậu 32.400 viên đạn dùng cho súng AK-47 từ Campuchia vào tỉnh Trat (miền Đông Thái Lan).

 

Theo truyền thông địa phương, lực lượng chức năng Thái Lan đã phát hiện và theo dõi một xuồng cao tốc có biểu hiện nghi vấn khi di chuyển dọc sông Welu, tỉnh Chanthaburi vào ngày 31/10. Đến 21h55 cùng ngày, chiếc xuồng dừng tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Trat để chuyển các vật nặng lên phương tiện.

thai lan bat nhom nghi pham buon lau dan duoc tu campuchia hinh anh 1
Lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ nhóm nghi phạm buôn lậu đạn dược. Nguồn: Bangkok Post

Khoảng 6h00 sáng ngày 1/11, lực lượng hải quân đã phối hợp cảnh sát địa phương tiếp cận kiểm tra chiếc xuồng. Theo đó, giới chức Thái Lan phát hiện 15 bao bì in logo sản phẩm bột ngọt nhưng bên trong chứa tổng cộng 32.400 viên đạn dùng cho súng AK-47.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số đạn dược, đồng thời bắt giữ 5 người trên xuồng, gồm 4 công dân Thái Lan và 1 công dân Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, nhóm nghi phạm được thuê vận chuyển lậu số đạn dược từ Campuchia vào tỉnh Trat với mức tiền công 20.000 baht (tương đương gần 600 USD). Nhóm này được cho là có liên quan đến vụ vận chuyển lậu hai khẩu súng AK-47 cùng hơn 24.000 viên đạn vào Thái Lan hồi tháng 8.

Cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra và làm rõ vai trò của các nghi phạm.

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Thái Lan thu giữ 4 triệu viên ma túy tại biên giới phía Bắc

VOV.VN - Quân đội Thái Lan mới đây đã thu giữ khoảng 4 triệu viên ma túy tổng hợp sau cuộc đấu súng với một nhóm buôn lậu tại khu vực gần biên giới với Myanmar. Đây là một trong những vụ thu giữ ma túy số lượng lớn được ghi nhận, trong bối cảnh Thái Lan đang tăng cường trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy xuyên biên giới.

PV/VOV-Bangkok
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