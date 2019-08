Thái Lan cấm mang máy tính Macbook Pro 15 inch lên máy bay

Hãng hàng không quốc gia Thái Lan Thai Airways đã ban hành lệnh cấm hành khách mang máy tính xách tay loại MacBook Pro 15 inch sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017 khi đi máy bay dưới mọi hình thức.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo đó, hành khách sẽ không được mang theo máy tính loại này kể cả xách tay hoặc để trong hành lý ký gửi. Đây là loại máy tính của hãng Apple, thương hiệu của Mỹ, đang được khuyến cáo triệu hồi để thay thế pin.

Lệnh cấm được đưa ra sau thông báo của Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu cấm mẫu máy tính xách tay này của Apple trên tất cả các chuyến bay đến và từ Liên minh Châu Âu vì lý do an toàn máy bay. Trước đó, hãng Apple cũng đã thông báo chương trình thay thế pin miễn phí cho một số mẫu máy tính MacBook Pro 15 inch do sự cố pin quá nóng và có nguy cơ gây cháy./.