Thái Lan cảnh báo nguy cơ từ chất gây nghiện tổng hợp “Cocaine hồng”

Phát ngôn viên Cục Phòng chống Ma túy Thái Lan (ONCB), bà Areepakdi Ngernbamrung cho biết “Cocaine hồng” (2C-B) thực chất là một hỗn hợp phức tạp của các loại ma túy tổng hợp, được lưu hành dưới dạng bột, viên nén, viên nang và hiện rất phổ biến trong nhóm khách hàng tại các cơ sở giải trí. Theo bà Areepakdi, chất 2C-B gây kích thích hệ thần kinh trung ương và tạo ra ảo giác tương tự như ma túy “tem giấy” - LSD và thuốc lắc (MDMA), dễ dẫn đến các hành vi đe dọa sự an toàn của người sử dụng lẫn những người xung quanh.

Chất "Cocaine hồng".

Việc tiêu thụ quá liều hoặc phối trộn 2C-B với các chất khác như ketamine hay nhóm thuốc an thần gây nghiện (benzodiazepines – những thành phần thường thấy trong "Nước vui" – sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ quá liều, gây ra các triệu chứng như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tăng thân nhiệt, dẫn đến mất ý thức và có thể gây ngừng tim trong trường hợp nghiêm trọng.

Theo Bộ luật Ma túy Thái Lan (Narcotics Code B.E. 2564, ban hành 2021), “Cocaine hồng” 2C-B là chất gây nghiện thuộc Nhóm 1. Hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối chất này có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân hoặc tử hình, kèm phạt tiền lên tới 15 triệu baht (hơn 450.000 USD). Người tàng trữ hoặc sử dụng trái phép cũng đối diện mức phạt tù và tiền đáng kể, đồng thời bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện tràn lan của “cocaine hồng” phản ánh một thực trạng đáng ngại về sự dịch chuyển phương thức của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á. Thay vì các chất ma túy truyền thống, thị trường đen đang bị thao túng bởi các chất hướng thần mới (NPS), được tổng hợp dễ dàng trong các phòng thí nghiệm bí mật, liên tục thay đổi cấu trúc hóa học để đi trước một bước so với danh mục cấm của luật pháp.