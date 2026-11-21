Kế hoạch hành động khẩn cấp với 6 nhóm giải pháp được công bố trong bối cảnh Thái Lan gia tăng nỗ lực xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới, vốn đang ảnh hưởng đến các lưu vực sông Sai, Kok, Ruak và một số khu vực liên quan đến hệ thống sông Me Kong.

Ảnh minh họa: The Nation

Tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Cấp cao APEC ngày 20/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã nêu quan ngại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nguy cơ môi trường và tác động đối với sinh kế của người dân địa phương. Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc không ủng hộ các hoạt động gây tổn hại môi trường, đồng thời cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho Thái Lan trong công tác giám sát, đánh giá và xử lý ô nhiễm nguồn nước. Thủ tướng Anutin cũng đề xuất đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương - Me Kong (MLC) dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 12 tới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan Yodchanan Wongsawat công bố kế hoạch ứng phó gồm 6 biện pháp trọng tâm. Trong đó, các cơ quan chức năng sẽ sử dụng công nghệ phân tích đồng vị để truy vết nguồn phát sinh asen; lắp đặt các hệ thống lọc nước sinh hoạt tại những cộng đồng có nguy cơ cao; triển khai mô hình giữ và xử lý trầm tích tại các khu vực lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Chiang Rai.

Bên cạnh đó, Bộ Công nghiệp Thái Lan sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động liên quan đến khoáng sản nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép có thể góp phần gây ô nhiễm xuyên biên giới. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã cũng được giao hoàn thành bản đồ đánh giá rủi ro đất nông nghiệp trước ngày 15/12, làm cơ sở phân vùng và hỗ trợ nông dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, Cục Thủy lợi Hoàng gia đã chuẩn bị khoảng 22,5 triệu m3 nước dự trữ tại ba hồ chứa lớn để bảo đảm nguồn cung trong trường hợp tình hình ô nhiễm kéo dài. Hơn 100.000 lít nước sạch cũng đã được phân phối tới người dân tại các khu vực chịu tác động kể từ đầu chiến dịch ứng phó.

Theo kế hoạch, cuộc họp ba bên giữa Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc ngày 24/11 sẽ tập trung vào việc xác định nguồn phát sinh ô nhiễm, đánh giá mức độ ảnh hưởng và thảo luận các biện pháp xử lý lâu dài nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm asen tái diễn trong tương lai.