Thái Lan chuẩn bị phương án sơ tán dân thường do giao tranh tại Myanmar

Người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Trung tướng Siriwat Deephor cho biết Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Samran Nuanma đã chỉ đạo cảnh sát tỉnh Tak, Cảnh sát Vùng 6 và lực lượng Cảnh sát Biên phòng tăng cường theo dõi tình hình tại các huyện biên giới Mae Sot và Phop Phra giáp Myanmar, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn nếu cần thiết.

Một cây cầu giữa Thái Lan và Myanmar. Ảnh: Bangkok Post.

Lực lượng cảnh sát xuất nhập cảnh cũng được yêu cầu siết chặt kiểm soát người qua lại biên giới. Các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và trấn an người dân. Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống để tránh gây hoang mang không cần thiết.

Động thái trên được đưa ra sau khi giao tranh giữa quân đội Myanmar và lực lượng đối lập tại khu vực Myawaddy, đối diện huyện Mae Sot của tỉnh Tak, làm nhiều quả đạn pháo và đạn lạc rơi sang lãnh thổ Thái Lan, khiến một người dân bị thương và một số nhà dân bị hư hại. Trước tình hình này, Lực lượng đặc nhiệm Naresuan thuộc Quân khu 3 và Chi cục Hải quan Mae Sot đã tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các bến đò tự phát dọc sông Moei tại Mae Sot và Phop Phra để bảo đảm an toàn.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã điện đàm với Ngoại trưởng Myanmar Tin Maung Swe để bày tỏ quan ngại về các cuộc giao tranh đang gây tác động lan sang phía Thái Lan. Phía Thái Lan đề nghị Myanmar tránh tiến hành các hoạt động quân sự gần khu vực biên giới có thể ảnh hưởng tới an ninh và an toàn của người dân Thái Lan.