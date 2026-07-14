Thái Lan khẳng định vai trò cầu nối thúc đẩy đồng thuận ASEAN trong vấn đề Myanmar

Cuộc gặp diễn ra khuôn khổ chuyến thăm chính thức. Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh rằng trong một thế giới hội nhập và đa cực, những vấn đề như tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lừa đảo công nghệ cao hay ô nhiễm bụi mịn xuyên biên giới không còn là thách thức riêng rẽ của bất kỳ quốc gia nào. Ông Anutin cho rằng sự ổn định của Myanmar là nhân tố không thể tách rời đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của ASEAN, đồng thời khẳng định Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò “cầu nối” xây dựng, trung gian hòa giải nhằm mở rộng không gian đối thoại giữa Myanmar và các nước thành viên, trên tinh thần tôn trọng Hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin cũng gửi lời mời Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sang thăm chính thức Thái Lan để tiếp tục thảo luận sâu rộng hơn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)

Trong trao đổi, phía Thái Lan đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy, bài bạc trực tuyến và tội phạm có tổ chức vùng biên giới. Phía Myanmar khẳng định nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề và cam kết hợp tác chặt chẽ với Thái Lan cũng như các cơ quan phòng chống tội phạm trong khu vực để duy trì trật tự an ninh.

Đối với vấn đề khói bụi xuyên biên giới, Thái Lan cam kết chia sẻ công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật luân canh cây trồng và quản lý đất nông nghiệp cho nông dân Myanmar, coi đây là giải pháp cơ bản nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phía Myanmar đánh giá cao cách tiếp cận bền vững này và khẳng định sẽ phối hợp triển khai.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe chiều 14/7/2026. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)

Thái Lan cũng kiên trì lập trường ủng hộ Myanmar tham gia tích cực vào các tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việc Myanmar hiện diện đầy đủ và có trách nhiệm tại các cơ chế đa phương không chỉ giúp giải quyết hiệu quả các cuộc khủng hoảng nội tại mà còn củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trước biến động địa chính trị toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar cảm ơn lập trường của Thái Lan, đồng thời khẳng định Myanmar coi trọng cơ chế hợp tác đa phương ASEAN và sẽ tiếp tục hành động như một thành viên có trách nhiệm vì lợi ích chung của khu vực.