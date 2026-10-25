Thái Lan lo ngại biểu tình tại châu Âu ảnh hưởng đến thương mại



Cảnh báo nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hóa tại châu Âu

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun cho biết đã chỉ đạo Cục Xúc tiến thương mại quốc tế cùng các văn phòng thương mại Thái Lan ở nước ngoài đánh giá những tác động có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại giữa Thái Lan và châu Âu, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, các cuộc biểu tình tại nhiều quốc gia châu Âu chủ yếu xuất phát từ lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao, tiền lương không theo kịp lạm phát và tình trạng thiếu nhà ở. Thái Lan lo ngại nếu biểu tình kéo dài, sức mua của người tiêu dùng châu Âu có thể suy giảm, trong khi hoạt động logistics và vận tải hàng hóa đối mặt nguy cơ gián đoạn, làm gia tăng chi phí và rủi ro đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.

Cảng Laem Chabang, Thái Lan (Ảnh: Ngọc Diệp/VOV Bangkok).

Liên minh châu Âu (EU) hiện là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Thái Lan. Trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của nước này sang EU đạt 21,2 tỷ USD, tăng 21,89% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu từ EU đạt 13,63 tỷ USD, tăng 10,45%.

Kêu gọi người dân hoãn các chuyến đi không cần thiết

Trước những diễn biến khó lường, Bộ Thương mại Thái Lan khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu chủ động theo dõi tình hình, xây dựng phương án điều chỉnh tuyến vận chuyển khi cần thiết và mở rộng sang các thị trường khác như ASEAN, Nam Á và Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường châu Âu.

Liên quan công tác bảo hộ công dân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm 21/10 đã bày tỏ quan ngại trước các cuộc biểu tình tại châu Âu và khuyến cáo công dân Thái Lan nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện. Ông đồng thời kêu gọi người dân hoãn các chuyến đi không cần thiết tới những quốc gia bị ảnh hưởng, đặc biệt là Pháp, Italy và Tây Ban Nha.