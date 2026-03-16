Thái Lan, Malaysia nỗ lực ổn định thị trường nội địa trước bất ổn ở Trung Đông

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 15/3 cho biết chính phủ đang chi khoảng 2 tỷ ringgit/tháng (hơn 500 triệu USD) để trợ giá, giữ giá xăng RON95 ở mức 1,99 ringgit/lít (khoảng 0,5 USD/lít) trong khuôn khổ chương trình Budi Madani RON95. Chương trình có hiệu lực từ tháng 9/2025, cho phép công dân Malaysia có giấy phép lái xe mua tối đa 300 lít xăng RON95 mỗi tháng với mức giá trợ cấp.

Trước biến động của giá dầu thế giới, Malaysia ước tính cần khoảng 24 tỷ ringgit (hơn 6 tỷ USD) trong năm nay để duy trì trợ giá nhiên liệu. Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Fadillah Yusof khẳng định nguồn cung khí đốt vẫn ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất điện và tiêu dùng trong nước. Phần lớn khí đốt được khai thác trong nước và từ Khu vực Phát triển chung Thái Lan - Malaysia (JDA). Chính phủ cũng tiếp tục hỗ trợ chi phí điện sinh hoạt, theo đó các hộ sử dụng không quá 600 kWh/tháng sẽ không chịu tác động từ biến động chi phí nhiên liệu. Ước tính khoảng 85% hộ gia đình không bị ảnh hưởng bởi biến động giá năng lượng quốc tế.

Trong khi đó, chính quyền bang Sabah cho biết dự trữ gạo hiện đủ đáp ứng nhu cầu trong 9 tháng, đồng thời lên kế hoạch mở rộng thêm 2.000 héc-ta diện tích trồng lúa nhằm tăng cường an ninh lương thực.

Tại Thái Lan, trả lời báo giới sau cuộc họp ngày 15/3 với Trung tâm theo dõi và quản lý tình hình xung đột tại Trung Đông, Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục duy trì bình ổn giá xăng dầu thông qua cơ chế Quỹ Nhiên liệu Dầu khí. Cùng với đó, Thái Lan đang đẩy mạnh đàm phán với Nga và nhiều quốc gia khác nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định. Về hoạt động sản xuất điện, chính phủ Thái Lan nhấn mạnh vẫn duy trì ổn định nhờ chủ yếu sử dụng khí tự nhiên khai thác trong nước.

Ông Sarawut Kaewtathip, Cục trưởng Cục Kinh doanh năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Thái Lan cho biết thêm, lượng dự trữ dầu hiện nay của nước này đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 39 ngày. Các lô hàng đang trên đường vận chuyển tương đương 27 ngày, trong khi các lô hàng đã xác nhận bổ sung thêm 30 ngày nữa, qua đó nâng tổng mức dự trữ lên khoảng 96 ngày.