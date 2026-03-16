Thái Lan, Malaysia nỗ lực ổn định thị trường nội địa trước bất ổn ở Trung Đông

Thứ Hai, 11:34, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng năng lượng và hàng hóa toàn cầu, Thái Lan và Malaysia mới đây đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực nhằm giảm thiểu tác động từ bên ngoài, ổn định thị trường trong nước.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 15/3 cho biết chính phủ đang chi khoảng 2 tỷ ringgit/tháng (hơn 500 triệu USD) để trợ giá, giữ giá xăng RON95 ở mức 1,99 ringgit/lít (khoảng 0,5 USD/lít) trong khuôn khổ chương trình Budi Madani RON95. Chương trình có hiệu lực từ tháng 9/2025, cho phép công dân Malaysia có giấy phép lái xe mua tối đa 300 lít xăng RON95 mỗi tháng với mức giá trợ cấp.

thai lan, malaysia no luc on dinh thi truong noi dia truoc bat on o trung Dong hinh anh 1
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Bernama

Trước biến động của giá dầu thế giới, Malaysia ước tính cần khoảng 24 tỷ ringgit (hơn 6 tỷ USD) trong năm nay để duy trì trợ giá nhiên liệu. Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Fadillah Yusof khẳng định nguồn cung khí đốt vẫn ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất điện và tiêu dùng trong nước. Phần lớn khí đốt được khai thác trong nước và từ Khu vực Phát triển chung Thái Lan - Malaysia (JDA). Chính phủ cũng tiếp tục hỗ trợ chi phí điện sinh hoạt, theo đó các hộ sử dụng không quá 600 kWh/tháng sẽ không chịu tác động từ biến động chi phí nhiên liệu. Ước tính khoảng 85% hộ gia đình không bị ảnh hưởng bởi biến động giá năng lượng quốc tế.

thai lan, malaysia no luc on dinh thi truong noi dia truoc bat on o trung Dong hinh anh 2
Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Trong khi đó, chính quyền bang Sabah cho biết dự trữ gạo hiện đủ đáp ứng nhu cầu trong 9 tháng, đồng thời lên kế hoạch mở rộng thêm 2.000 héc-ta diện tích trồng lúa nhằm tăng cường an ninh lương thực.

Tại Thái Lan, trả lời báo giới sau cuộc họp ngày 15/3 với Trung tâm theo dõi và quản lý tình hình xung đột tại Trung Đông, Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục duy trì bình ổn giá xăng dầu thông qua cơ chế Quỹ Nhiên liệu Dầu khí. Cùng với đó, Thái Lan đang đẩy mạnh đàm phán với Nga và nhiều quốc gia khác nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định. Về hoạt động sản xuất điện, chính phủ Thái Lan nhấn mạnh vẫn duy trì ổn định nhờ chủ yếu sử dụng khí tự nhiên khai thác trong nước.

Ông Sarawut Kaewtathip, Cục trưởng Cục Kinh doanh năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Thái Lan cho biết thêm, lượng dự trữ dầu hiện nay của nước này đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 39 ngày. Các lô hàng đang trên đường vận chuyển tương đương 27 ngày, trong khi các lô hàng đã xác nhận bổ sung thêm 30 ngày nữa, qua đó nâng tổng mức dự trữ lên khoảng 96 ngày.

PV/VOV-Bangkok
Tag: năng lượng an ninh năng lượng trung đông căng thẳng trung đông
Nỗ lực mới của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu
VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 12/3 đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt trong 30 ngày đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển, trong nỗ lực mới nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động do xung đột với Iran.

Hội nghị năng lượng hạt nhân ở Pháp và bài toán đa dạng hoá nguồn cung năng lượng
VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ hai làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa nhóm họp tại Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Paris, Pháp.

Mỹ sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng SPR
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 thông báo, sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá năng lượng, trong bối cảnh xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu. 

