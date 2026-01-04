中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Thái Lan, Malaysia, Singapore kêu gọi giải quyết hòa bình khủng hoảng Venezuela

Chủ Nhật, 19:26, 04/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng tại Venezuela, nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan, Malaysia và Singapore đã đồng loạt bày tỏ quan ngại và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc.


Chiều 4/1, Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố nhấn mạnh, Thái Lan đang theo dõi sát tình hình tại Venezuela, đồng thời kêu gọi Mỹ và Venezuela cùng các bên liên quan kiềm chế tối đa, tránh để xung đột leo thang, ưu tiên bảo vệ thường dân và tôn trọng ý chí của người dân Venezuela.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, Đại sứ quán Thái Lan tại Lima, Peru, sẵn sàng hỗ trợ công dân Thái Lan đang sinh sống tại Venezuela, đồng thời khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ trước khi đi du lịch tới quốc gia Nam Mỹ này nếu không thật sự cần thiết.

thai lan, malaysia, singapore keu goi giai quyet hoa binh khung hoang venezuela hinh anh 1
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ quan điểm trên FB cá nhân - Ảnh screenshot FB: VOV/Bangkok

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước thông tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân bị bắt giữ trong 1 chiến dịch quân sự của Mỹ vào hôm 3/1. Ông Anwar Ibrahim khẳng định hành động này là sự vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc can thiệp từ bên ngoài nhằm thay đổi lãnh đạo một quốc gia có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu nền tảng pháp lý của trật tự quốc tế.

Malaysia coi trọng nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi đối thoại, giảm căng thẳng để bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho người dân Venezuela theo đuổi khát vọng chính đáng của mình.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Singapore cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước hành động can thiệp quân sự của Mỹ tại Venezuela. Singapore khẳng định luôn kiên định với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc, đặc biệt là việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nhất là những quốc gia nhỏ.

Singapore nhấn mạnh, nước này phản đối mọi hành động trái với luật pháp quốc tế, bao gồm việc can thiệp quân sự từ bên ngoài, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình Venezuela. Bộ Ngoại giao Singapore cho biết hiện không có công dân Singapore đăng ký cư trú tại Venezuela, đồng thời khuyến cáo người dân nên hoãn các chuyến đi tới quốc gia này.

PV/VOV-Bangkok
