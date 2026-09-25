Thái Lan, Malaysia ứng phó giá nhiên liệu tăng

Tại Thái Lan, Bộ Năng lượng ngày 24/9 khẳng định lượng dự trữ diesel trong nước hiện đủ đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, khi giá tăng nhanh do công suất lọc dầu giảm và nguồn cung bị thu hẹp.

Một cây xăng trên đường Ratchada, Bangkok, Thái Lan.

Bộ Năng lượng sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ Nhiên liệu Dầu mỏ để hỗ trợ điều hành giá, đồng thời phối hợp với các nhà máy lọc dầu nhằm giảm giá tại khâu xuất xưởng. Chính phủ cũng khuyến khích tăng sử dụng nhiên liệu thay thế, trong đó có diesel B20, nhằm giảm sức ép từ giá quốc tế. Bộ Năng lượng kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn thị trường biến động.

Tại Malaysia, Bộ Tài chính thông báo giá xăng và dầu diesel tiếp tục tăng trong tuần này, với mức tăng lần lượt là 20 sen/lít và 15 sen/lít, áp dụng từ ngày 24 đến 30/9. Việc điều chỉnh được thực hiện theo Cơ chế Định giá Tự động.

Dù giá dầu thô Brent đã giảm so với mức đỉnh trong giai đoạn xung đột tại Trung Đông, thị trường sản phẩm dầu mỏ tinh chế vẫn hạn chế nguồn cung do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và công suất lọc dầu giảm tại một số nước.

Malaysia vẫn duy trì chính sách trợ giá nhiên liệu cho một số nhóm đối tượng đủ điều kiện, với giá xăng dầu được điều chỉnh hàng tuần dựa trên biến động thị trường quốc tế.