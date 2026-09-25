English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan, Malaysia ứng phó giá nhiên liệu tăng

Thứ Sáu, 06:13, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Lan và Malaysia đang triển khai các biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh thị trường các sản phẩm dầu mỏ tinh chế trên thế giới tiếp tục chịu sức ép về nguồn cung.

Tại Thái Lan, Bộ Năng lượng ngày 24/9 khẳng định lượng dự trữ diesel trong nước hiện đủ đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, khi giá tăng nhanh do công suất lọc dầu giảm và nguồn cung bị thu hẹp.

thai lan, malaysia ung pho gia nhien lieu tang hinh anh 1
Một cây xăng trên đường Ratchada, Bangkok, Thái Lan.

Bộ Năng lượng sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ Nhiên liệu Dầu mỏ để hỗ trợ điều hành giá, đồng thời phối hợp với các nhà máy lọc dầu nhằm giảm giá tại khâu xuất xưởng. Chính phủ cũng khuyến khích tăng sử dụng nhiên liệu thay thế, trong đó có diesel B20, nhằm giảm sức ép từ giá quốc tế. Bộ Năng lượng kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn thị trường biến động.

Tại Malaysia, Bộ Tài chính thông báo giá xăng và dầu diesel tiếp tục tăng trong tuần này, với mức tăng lần lượt là 20 sen/lít và 15 sen/lít, áp dụng từ ngày 24 đến 30/9. Việc điều chỉnh được thực hiện theo Cơ chế Định giá Tự động.

Dù giá dầu thô Brent đã giảm so với mức đỉnh trong giai đoạn xung đột tại Trung Đông, thị trường sản phẩm dầu mỏ tinh chế vẫn hạn chế nguồn cung do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và công suất lọc dầu giảm tại một số nước.

Malaysia vẫn duy trì chính sách trợ giá nhiên liệu cho một số nhóm đối tượng đủ điều kiện, với giá xăng dầu được điều chỉnh hàng tuần dựa trên biến động thị trường quốc tế.

gia-dau-diesel-tang-cao-thuc-day-nguoi-dan-indonesia-can-nhac-su-dung-nhien-lieu-sinh-hoc-b50-anh-minh-hoa.jpg

Giá dầu diesel tăng cao, người dân Indonesia cân nhắc dùng nhiên liệu sinh học B50

VOV.VN - Với việc Indonesia chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 hôm 9/7, nhiều người dân Indonesia có ý định chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học khi giá dầu diesel tăng mạnh thời gian gần đây. Chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị để đảm bảo nhiên liệu B50 an toàn cho động cơ diesel.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngành hàng không Mỹ gặp khủng hoảng lớn do giá nhiên liệu tăng vọt
Ngành hàng không Mỹ gặp khủng hoảng lớn do giá nhiên liệu tăng vọt

VOV.VN - Chi phí nhiên liệu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không Mỹ vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19, khi các hãng bay phải chi hơn 5 tỷ USD tiền nhiên liệu chỉ trong tháng 3, theo số liệu Bộ Giao thông Vận tải Mỹ công bố ngày 6/5.

Ngành hàng không Mỹ gặp khủng hoảng lớn do giá nhiên liệu tăng vọt

Ngành hàng không Mỹ gặp khủng hoảng lớn do giá nhiên liệu tăng vọt

VOV.VN - Chi phí nhiên liệu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không Mỹ vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19, khi các hãng bay phải chi hơn 5 tỷ USD tiền nhiên liệu chỉ trong tháng 3, theo số liệu Bộ Giao thông Vận tải Mỹ công bố ngày 6/5.

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt
Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

VOV.VN - Lạm phát tại Australia tăng cao chóng mặt do cuộc xung đột Iran đã khiến cho giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng tại nước này tăng giá.

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

VOV.VN - Lạm phát tại Australia tăng cao chóng mặt do cuộc xung đột Iran đã khiến cho giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng tại nước này tăng giá.

Campuchia trợ cấp 47 triệu USD/tháng để giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao
Campuchia trợ cấp 47 triệu USD/tháng để giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao

VOV.VN - Để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp trước tác động của giá nhiên liệu tăng cao, Chính phủ Campuchia đã quyết định chi ngân sách khoảng 47 triệu USD mỗi tháng nhằm trợ giá nhiên liệu thông qua các chính sách miễn, giảm thuế mạnh tay.

Campuchia trợ cấp 47 triệu USD/tháng để giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao

Campuchia trợ cấp 47 triệu USD/tháng để giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao

VOV.VN - Để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp trước tác động của giá nhiên liệu tăng cao, Chính phủ Campuchia đã quyết định chi ngân sách khoảng 47 triệu USD mỗi tháng nhằm trợ giá nhiên liệu thông qua các chính sách miễn, giảm thuế mạnh tay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ