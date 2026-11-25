Phát biểu tại họp báo sau cuộc tham vấn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh tình trạng ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới đang trở thành vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước liên quan. Cuộc tham vấn có sự tham gia của đại diện bang Shan của Myanmar, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan, cùng các chuyên gia đến từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Lấy mẫu nước ở sông Thái Lan. Ảnh: Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan Yodchanan Wongsawat, phía Thái Lan đã nêu nhận định cho rằng tình trạng ô nhiễm asen trên các dòng sông có thể bắt nguồn từ hoạt động khai khoáng tại bang Shan của Myanmar. Theo ông, các bên tham gia tham vấn không nêu ý kiến phản đối đánh giá này, song việc xác định cụ thể những mỏ gây ô nhiễm cần tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo đó, Thái Lan đã đề xuất tiến hành kiểm tra từng mỏ, lấy mẫu phân tích để xác định nguồn phát thải và xây dựng biện pháp xử lý phù hợp. Đối với những mỏ nằm tại khu vực chính quyền Myanmar gặp trở ngại trong tiếp cận, Thái Lan bày tỏ mong muốn Trung Quốc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc đất hiếm nhập khẩu từ Myanmar, qua đó xác định các mỏ liên quan và kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn về khai thác và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, tại cuộc tham vấn, Thái Lan đã đề xuất xem xét tạm dừng hoạt động khai thác tại các mỏ liên quan trong 6 tháng nhằm hạn chế phát thải và tạo điều kiện triển khai các biện pháp khắc phục.

Về kinh phí, phía Thái Lan cho rằng có thể tận dụng khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương để hỗ trợ tư vấn và thiết kế các giải pháp xử lý ô nhiễm, đồng thời xem xét huy động thêm nguồn tài chính bên ngoài để triển khai thực tế. Thái Lan cũng nêu quan điểm không sử dụng nguồn ngân sách của nước này để đầu tư công trình xử lý ô nhiễm tại các mỏ nước ngoài, đồng thời cho rằng Thái Lan với tư cách là bên chịu ảnh hưởng, cần được bồi thường thiệt hại.

Theo kế hoạch, Nhóm công tác chung Thái Lan-Myanmar sẽ họp trong hai ngày 25-26/11 tại Bangkok để tiếp tục thảo luận kế hoạch hành động và biện pháp triển khai. Từ ngày 28-29/11, các quan chức Thái Lan dự kiến cùng đại diện Myanmar khảo sát tình trạng ô nhiễm tại tỉnh Chiang Rai.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Thái Lan tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát chất lượng nước và kiểm tra nguy cơ ô nhiễm đất nông nghiệp cũng như thủy sản. Nhà chức trách dự kiến công bố bản đồ rủi ro ô nhiễm trong ngày 27/11 nhằm giúp người dân theo dõi chất lượng nguồn nước và sử dụng nước phù hợp.