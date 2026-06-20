Thái Lan phá đường dây rửa tiền hơn 10 tỷ baht mỗi năm núp bóng đào tiền ảo

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) vừa thông báo mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn, liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao, với dòng tiền luân chuyển vượt quá 10 tỷ baht (gần 300 triệu USD) mỗi năm.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tại hiện trường thu giữ các máy đào tiền ảo. Ảnh: Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI).

Trước đó, DSI đã triệt phá 3 đường dây sử dụng nguồn điện bất hợp pháp để vận hành gần 6.400 máy đào tiền ảo, gây thiệt hại cho Cơ quan Điện lực Vùng (PEA) hơn 953 triệu baht. Đây được đánh giá là một trong những vụ án chiếm dụng tài sản công lớn nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây.

Quá trình điều tra dòng tiền dẫn dắt các điều tra viên tiếp cận một hệ thống tài chính phức tạp do các nhóm tội phạm nước ngoài vận hành. Đường dây này bị nghi vấn là trạm trung chuyển, rửa tiền cho các mạng lưới lừa đảo trực tuyến (call) center và đánh bạc xuyên biên giới, sử dụng các đối tượng mang quốc tịch Myanmar để rút tiền mặt tại các ngân hàng Thái Lan từ 30 triệu đến 50 triệu baht mỗi ngày (hơn 900 – 1,5 triệu USD/ngày).

DSI cũng đã chuyển hồ sơ của 7 quan chức ngành điện lực và 1 nhân viên thực thi pháp luật có dấu hiệu tiếp tay cho Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 8 nghi phạm chủ chốt mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar.

Bên trong khu vực chứa máy đào tiền ảo của đường dây tội phạm. Ảnh: DSI Thái Lan

Đại diện DSI nhận định, hành vi chiếm dụng điện năng để khai thác tiền điện tử hiện là cơ chế cốt lõi để các tổ chức tội phạm quốc tế rửa tiền và vận hành bộ máy, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh kinh tế của Thái Lan. Hồ sơ vụ án đang được khẩn trương hoàn thiện để chuyển giao sang Văn phòng Công tố đặc biệt truy tố trước pháp luật.