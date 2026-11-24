Ngày 23/11, ông Pinsak Suraswadi, Cục trưởng Cục Thủy sản Thái Lan cho biết, kết quả kiểm tra các loài thủy sản tại sông Kok, chảy qua các tỉnh Chiang Mai và Chiang Rai ở miền Bắc nước này, đã phát hiện 10 loài có hàm lượng chất ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép.

Theo kết quả kiểm tra, 10 loài thủy sản bị phát hiện nhiễm độc gồm tôm nước ngọt, ốc bươu vàng, trai nước ngọt và một số loài cá da trơn sinh sống tại khu vực. Cơ quan chức năng Thái Lan đã lập tức khuyến cáo người dân tạm thời không tiêu thụ các loài thủy sản này, được khai thác tại những khu vực có nguy cơ ô nhiễm.

Đối với các loài cá sinh sống ở tầng giữa hoặc gần mặt nước, người dân cũng được khuyến cáo cần tránh ăn nội tạng do đây là bộ phận dễ tích tụ kim loại nặng và các chất độc hại.

Kết quả quan trắc gần đây ghi nhận tình trạng ô nhiễm ở lớp trầm tích đáy sông Kok. Do đó, các loài thủy sản sống và kiếm ăn ở tầng đáy có nguy cơ hấp thụ chất độc hại. Theo Cục Thủy sản Thái Lan, mặc dù một số loài thủy sản có khả năng chuyển hóa một phần asen thành dạng hữu cơ và đào thải khỏi cơ thể, song nguy cơ tích tụ chất độc do phơi nhiễm kéo dài vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Trước diễn biến trên, Cục Thủy sản Thái Lan dự kiến mở rộng kiểm tra đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản sử dụng nguồn nước sông. Cơ quan này cũng có kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh báo bằng cờ xanh, vàng và đỏ để phân loại các khu vực theo mức độ an toàn, giúp người dân nhận biết nguy cơ khi khai thác và sử dụng thủy sản.

Theo truyền thông địa bàn, tình trạng ô nhiễm tại các con sông ở miền Bắc Thái Lan được cho là có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại Myanmar. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập và phân tích bằng chứng khoa học nhằm xác định chính xác nguồn phát thải.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, chính phủ Thái Lan sẽ tiến hành tham vấn ba bên với Myanmar và Trung Quốc trong ngày hôm nay (24/11), tập trung vào việc chia sẻ dữ liệu quan trắc, xác định nguồn gây ô nhiễm và thúc đẩy các giải pháp kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới.