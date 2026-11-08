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Thái Lan rà soát quỹ từ thiện trên toàn quốc sau bê bối liên quan cựu hoa hậu

Chủ Nhật, 10:28, 08/11/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh vụ bê bối tài chính liên quan quỹ từ thiện của một cựu hoa hậu đang gây xôn xao dư luận, chính phủ Thái Lan mới đây đã chỉ đạo rà soát hoạt động của các quỹ từ thiện trên phạm vi cả nước, siết chặt quản lý việc kêu gọi và sử dụng tiền quyên góp nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi.

 

Phó Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ploythalay Laksameesaengjan hôm 07/11 thông báo Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quỹ từ thiện, đặc biệt là việc đăng ký thành lập, quản lý tài chính và tổ chức vận động quyên góp từ công chúng.

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Cựu hoa hậu Thái Lan Panadda Wongphudee. Ảnh: Bangkok Post

Bà Ploythalay nhấn mạnh các quỹ từ thiện phải bảo đảm minh bạch, tuân thủ đúng mục đích đăng ký hoạt động và có trách nhiệm giải trình đầy đủ. Những trường hợp sử dụng tiền quyên góp sai mục đích, có dấu hiệu lừa đảo hoặc rửa tiền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Về chế tài xử phạt, bà Ploythalay cho biết, theo Bộ luật Hình sự Thái Lan, hành vi lừa đảo công chúng có thể bị phạt tù tối đa 5 năm, phạt tiền không quá 100.000 baht (khoảng 3.000 USD), hoặc áp dụng cả hai hình phạt. Trường hợp phạm tội nhiều lần và mỗi lần được xác định là một hành vi riêng biệt, tòa án có thể tổng hợp hình phạt, với mức án tù tối đa 20 năm.

Động thái siết chặt quản lý diễn ra trong bối cảnh dư luận Thái Lan đang đặc biệt quan tâm đến vụ bê bối liên quan cựu hoa hậu Thái Lan Panadda Wongphudee, người đứng đầu Quỹ từ thiện Ongkorn Thamdee, cùng chồng là doanh nhân Atip Anantawan.

Theo kết quả điều tra ban đầu được cảnh sát công bố ngày hôm qua (7/11), 3 tài khoản tiếp nhận tiền quyền góp liên quan đến quỹ này đã nhận khoảng 815 triệu baht (hơn 24 triệu USD) kể từ năm 2015. Trong đó, khoảng 500 triệu baht (hơn 15 triệu USD) bị nghi sử dụng sai mục đích, bao gồm chuyển vào tài khoản cá nhân, thanh toán thẻ tín dụng, mua sắm hàng hóa xa xỉ và xây dựng biệt thự. Cựu hoa hậu và chồng đang bị điều tra về các cáo buộc liên quan đến lừa đảo và rửa tiền. Cả hai đều phủ nhận các cáo buộc tại cơ quan điều tra.

Vụ việc làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch trong quản lý tiền từ thiện, đặc biệt đối với các tổ chức vận động quyên góp thông qua mạng xã hội và sử dụng tài khoản cá nhân, đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát nhằm bảo vệ quyền lợi người đóng góp và duy trì niềm tin của công chúng với hoạt động thiện nguyện.

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PV/VOV-Bangkok
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