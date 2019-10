Thái Lan sẵn sàng cho chuỗi các hội nghị cấp cao ASEAN

Đây là loạt hội nghị quan trọng cuối cùng trong Năm chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu, trong đó có các nhà lãnh đạo và đại diện của 23 nước và 5 tổ chức quốc tế.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Từ nhiều tháng qua, nước chủ nhà Thái Lan đã huy động các nguồn lực, từ cơ sở vật chất và nhân sự đến các nội dung thảo luận, để chuẩn bị kỹ càng nhằm đảo bảo sự thành công của các hội nghị ASEAN.

Công tác đảm bảo an ninh được Chính phủ Thái Lan đặt ưu tiên hàng đầu theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nước này đã huy động 17.000 nhân viên cảnh sát và nhân viên an ninh tại những địa điểm quan trọng tại thủ đô Bangkok và Trung tâm Hội nghị IMPACT Muang Thong Thani tại tỉnh Nonthaburi lân cận.

Tất cả các đơn vị cảnh sát đã được lệnh đảm bảo an ninh cho các đại sứ quán, các hệ thống giao thông công cộng và trung tâm thương mại, đồng thời tuần tra 24/24 tại những địa điểm có nguy cơ và lập chốt an ninh tại các những tuyến đường chính. Đặc biệt, ngay trước khi diễn ra chuỗi các sự kiện ASEAN, Chính phủ Thái Lan đã huy động các đơn vị đặc nhiệm của quân đội diễn tập ứng phó với những mối đe dọa an ninh giả định, đồng thời thực tập các chiến dịch cứu hộ và sơ tán đại biểu trong trường hợp khẩn cấp.

Sau cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh quốc gia của Thái Lan Prawit Wongsuwan đã bày tỏ tin tưởng rằng Thái Lan sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống không mong muốn nào trong thời gian diễn ra sự kiện.

Còn tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng ngày 31/10, ông Prayut Chan-ocha, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh quân đội phải hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong việc đảm bảo an ninh cho các đoàn khách nước ngoài, các đơn vị phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ đầy đủ để đối phó với các tình huống, không để xảy ra tình trạng biểu tình làm gián đoạn các cuộc họp như tại Hội nghị ASEAN năm 2009 tại Pattaya. Trước đó, các cơ quan chức năng của Thái Lan đã nhận được thông tin về khả năng sẽ có một nhóm người biểu tình sẽ tập trung biểu tình phản đối chính phủ nhân dịp diễn ra Hội nghị.

Trước đó, Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Ngoại giao kéo dài kỳ nghỉ cuối tuần vào đầu tháng 11 thêm 2 ngày đối với tất cả các văn phòng của chính phủ ở thủ đô Bangkok và tỉnh Nonthaburi nhằm giảm ách tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà lãnh đạo ASEAN cùng những đại biểu khác di chuyển đi và đến địa điểm họp.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết dưới sự chủ trì của nước chủ nhà, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề như: hợp tác, xây dựng ổn định theo hướng bền vững, quản lý biên giới, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, thảm họa, phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuẩn bị cho thế hệ mới, chuyển đổi số, sử dụng công nghệ và đổi mới-sáng tạo kỹ thuật số, thúc đẩy giáo dục và chăm sóc đối với tất cả các nhóm dân cư./.