Thái Lan siết an ninh cửa khẩu bằng AI, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Điểm mới nổi bật là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp hệ thống quét X-quang tiên tiến và lực lượng chó nghiệp vụ K-9 để giám sát toàn diện khâu xuất cảnh, thay vì chỉ tập trung vào kiểm tra nhập cảnh như trước đây.

Theo ông Phantong Loykulnanta, lãnh đạo Cục Hải quan Thái Lan, hệ thống giao thông hiện đại tuy là lợi thế phát triển nhưng lại trở thành điểm yếu, tạo điều kiện cho các mạng lưới buôn lậu lợi dụng, dù Thái Lan không phải nơi sản xuất ma túy lớn. Để khắc phục, cơ quan chức năng đã triển khai loạt biện pháp mới gồm soi chiếu toàn bộ hành lý ký gửi, tăng cường chó nghiệp vụ tại các trung tâm logistics, kiểm tra chặt chẽ hành lý phi hành đoàn và áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với hành vi vận chuyển hộ hàng hóa.

Ảnh: The Nation

Sau vụ việc một tiếp viên hãng hàng không Thai Airways bị bắt tại Melbourne (Australia) vào cuối tháng 6 vì vận chuyển hơn 1kg heroin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo nâng chuẩn an ninh hàng không và thúc đẩy cơ chế chia sẻ dữ liệu liên ngành.

Trong 9 tháng qua, Hải quan Thái Lan đã thu giữ hơn 1 tấn ma túy trị giá khoảng 700 - 800 triệu baht (tương đương 19 - 22 triệu USD), cùng nhiều loại hàng lậu khác với tổng giá trị lên tới khoảng 5 tỷ baht (hơn 135 triệu USD).

Với quy mô vận tải khổng lồ, xử lý khoảng 85 triệu lượt hành khách và hơn 13 triệu container mỗi năm, cơ quan chức năng Thái Lan nhận định công tác kiểm tra thủ công không còn hiệu quả. Hệ thống AI mới sẽ phân tích dữ liệu hành khách và hàng hóa, tự động nhận diện đối tượng rủi ro cao để đưa vào diện kiểm tra chuyên sâu.

Mục tiêu dài hạn của Thái Lan là xây dựng “lá chắn công nghệ cao” tại cửa khẩu, vừa cắt đứt chuỗi cung ứng của tội phạm xuyên quốc gia, vừa bảo vệ uy tín của Thái Lan trong chuỗi vận tải và hàng không quốc tế.