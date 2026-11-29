Theo thông tin được công bố vào hôm 28/11, Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp nhằm giải quyết lo ngại của người dân về tình trạng ô nhiễm các con sông tại khu vực miền Bắc.

Sông Kok bắt nguồn từ bang Shan của Myanmar, chảy qua hai tỉnh Chiang Mai và Chiang Rai của Thái Lan. Nguồn: Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan

Trong đó, Bộ Quốc phòng Thái Lan dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm xuất khẩu một số loại hóa chất sử dụng trong khai thác khoáng sản từ ngày 30/11. Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã được giao xây dựng danh mục hóa chất cần kiểm soát và hạn chế xuất khẩu sang Myanmar cùng một số quốc gia liên quan. Danh sách các loại hóa chất thuộc diện kiểm soát và phạm vi áp dụng cụ thể chưa được công bố đầy đủ.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh hoạt động khai thác khoáng sản tại Myanmar đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hóa chất độc hại xâm nhập các dòng sông chảy qua biên giới hai nước. Số liệu do Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan công bố thời gian gần đây đã phát hiện asen cùng một số kim loại nặng vượt ngưỡng an toàn trong các mẫu nước và trầm tích tại sông Kok và sông Sai, chảy qua các tỉnh miền Bắc nước này.

Trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm, Thái Lan và Myanmar đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác chung về quản lý chất lượng nước xuyên biên giới trong hai ngày 25 và 26/11 tại Bangkok. Theo đó, hai nước đã thông qua khuôn khổ hợp tác ban đầu có thời hạn 1 năm, đồng thời thống nhất xây dựng kế hoạch hành động kéo dài 3 năm.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm là việc hai bên thống nhất thiết lập 12 địa điểm lấy mẫu nước chung, chia đều giữa hai nước, nhằm phối hợp quan trắc chất lượng nước, truy tìm nguồn gây ô nhiễm và đánh giá các nguy cơ đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hoạt động lấy mẫu nước chung dự kiến bắt đầu trong khoảng thời gian từ tháng 12/2026 - 01/2027.