Thái Lan tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội vào tối 15/11, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tái khẳng định Thái Lan luôn tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được với Campuchia và cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh Thái Lan sẽ tiếp tục giải quyết bất đồng với Campuchia bằng biện pháp hòa bình và thông qua các cơ chế song phương.

Thái Lan và Campuchia ký Tuyên bố chung ngày 27.12.2025 - Nguồn Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD)

Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm khôi phục quan hệ hữu nghị, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Campuchia thể hiện cam kết tương tự trong việc duy trì hòa bình, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Đại tướng Không quân Prapas Sornchaidee, Giám đốc Trung tâm thông tin về tình hình Thái Lan-Campuchia (JIC) tái khẳng định cam kết của Thái Lan đối với Tuyên bố chung ngày 27/12/2025, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ các nội dung đã được hai bên thống nhất.

Theo ông Prapas, Tuyên bố chung của hai nước vào tháng 12/2025 bao gồm những nội dung quan trọng như duy trì lệnh ngừng bắn, giữ nguyên vị trí triển khai lực lượng và không tiến hành các hành động khiêu khích nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Đại tướng Không quân Prapas Sornchaidee, Giám đốc Trung tâm thông tin về tình hình Thái Lan-Campuchia (JIC) - Nguồn Quân đội Thái Lan

Ông Prapas cũng khẳng định sự cần thiết của việc phát huy hiệu quả các cơ chế phối hợp và kênh liên lạc đã thiết lập để kịp thời xử lý những sự cố phát sinh, đồng thời đề cao vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT).

Ông Prapas khẳng định Thái Lan mong muốn duy trì hòa bình, sẵn sàng đối thoại và hợp tác với Campuchia trên tinh thần láng giềng hữu nghị, dựa trên nền tảng sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được.