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Thái Lan thu giữ hơn 3 tấn ngà voi trong vụ buôn lậu động vật hoang dã quy mô lớn

Thứ Ba, 05:42, 27/10/2026
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VOV.VN - Hải quan Thái Lan thu giữ 3,1 tấn ngà voi cùng nhiều sản phẩm động vật hoang dã trị giá khoảng 4,6 triệu USD tại cảng Laem Chabang. Tang vật được ngụy trang tinh vi trong các tấm gỗ vận chuyển từ Zambia.

Giới chức Thái Lan ngày 26/10 thông báo đã thu giữ 3,1 tấn ngà voi và các bộ phận động vật hoang dã có tổng trị giá ước tính khoảng 155 triệu baht (4,6 triệu USD) tại cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, trong một vụ buôn bán trái phép xuyên quốc gia.

Theo cơ quan chức năng, số hàng lậu được cất giấu tinh vi bên trong các tấm gỗ đã qua cải tạo, vận chuyển từ Zambia quá cảnh qua Thái Lan để chuyển tiếp tới một nước thứ ba.

Trong quá trình kiểm tra hai container khai báo chứa 568 tấm gỗ, lực lượng hải quan phát hiện 32 tấm gỗ được khoét rỗng để che giấu số lượng lớn sản phẩm từ động vật hoang dã. Tang vật gồm 469 chiếc ngà voi và các đoạn ngà, 1.038 mảnh ngà voi, 335 sợi lông đuôi voi cùng một xác động vật hoang dã.

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Một số mẫu ngà voi bị thu giữ tại Văn phòng Hải quan Cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan

Nhà chức trách nhận định đây là một đường dây buôn lậu động vật hoang dã có tổ chức, với thủ đoạn ngụy trang tinh vi nhằm qua mặt các cơ quan kiểm soát tại nhiều quốc gia.

Hiện Cục Điều tra đặc biệt (DSI) của Thái Lan đang phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng điều tra, truy tìm các nghi phạm trong và ngoài nước, đồng thời rà soát các giao dịch tài chính và tài sản có liên quan đến đường dây này.

Trong khi đó, cơ quan quản lý động vật hoang dã đang tiến hành giám định ADN các mẫu vật thu giữ nhằm phục vụ công tác điều tra và truy tố theo quy định của pháp luật về hải quan và bảo vệ động vật hoang dã.

Vụ việc được xem là một trong những vụ thu giữ ngà voi lớn nhất tại Thái Lan trong thời gian gần đây, cho thấy hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên biên giới vẫn diễn biến phức tạp bất chấp những nỗ lực kiểm soát của các quốc gia trong khu vực.

VOV-Bangkok
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