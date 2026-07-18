Thái Lan thu hồi quyết định tuyển dụng gần 6.000 công chức

Thông tin về kết quả điều tra và xử lý hậu quả bê bối gian lận kỳ thi tuyển công chức chính quyền địa phương năm 2025, Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Unsit Sampuntharat hôm 17/7 cho biết, cơ quan chức năng đã rà soát bài thi của hơn 279.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Qua đó, nhà chức trách phát hiện điểm số bất thường của 5.924 trường hợp đã được tuyển dụng vào các cơ quan chính quyền địa phương.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anutin Charnvirakul cầm 1 tờ bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu gian lận. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Ủy ban Trung ương phụ trách kỳ thi đã quyết định hủy thông báo danh sách trúng tuyển cũ, đồng thời tiến hành thủ tục thu hồi quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp có điểm thi bất thường. Theo quy trình, quyết định này dự kiến sẽ được phê chuẩn vào đầu tuần tới.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ công bố danh sách trúng tuyển mới trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại kết quả các bài thi hợp lệ. Những thí sinh vượt qua kỳ thi bằng kết quả trung thực sẽ tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng. Bộ Nội vụ Thái Lan đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng cảnh sát để tiếp tục điều tra và xử lý các cá nhân có sai phạm theo quy định pháp luật.

Trước đó, vụ việc bị phanh phui khi lực lượng chức năng bất ngờ đột kích một ngôi nhà tại tỉnh Nonthaburi trong tháng 6 vừa qua, bắt giữ 10 nghi phạm, phần lớn là công chức nhà nước, đang trực tiếp chỉnh sửa khoảng 3.000 tờ trả lời trắc nghiệm nhằm hợp thức hóa kết quả cho những thí sinh “chạy tiền”. Điều tra mở rộng cho thấy mạng lưới này hoạt động tinh vi, thu tiền từ 350.000 đến 800.000 baht (10.000-21.000 USD) cho mỗi suất trúng tuyển, tùy vị trí công việc và mức độ cạnh tranh từng địa phương.