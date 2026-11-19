Dự luật Không khí sạch của Thái Lan đang bước vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình lập pháp sau khi Ủy ban hỗn hợp của Hạ viện và Thượng viện nước này hoàn tất quy trình rà soát và đạt được đồng thuận về toàn bộ các điều khoản.

Bà Karndee Leopairote, người phát ngôn Ủy ban hỗn hợp của Hạ viện và Thượng viện Thái Lan phụ trách xem xét dự luật Không khí sạch, cập nhật tiến độ ngày 18/11. Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc hội Thái Lan

Bà Karndee Leopairote, người phát ngôn Ủy ban hỗn hợp cho biết, dự luật dự kiến được trình Hạ viện xem xét vào ngày 25/11, trong khi Thượng viện đặt mục tiêu hoàn tất việc xem xét và thông qua trước ngày 30/11. Nếu được cả hai viện chấp thuận, dự luật sẽ được trình lên Nhà Vua phê chuẩn trước khi công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

Theo ông Chakrapol Tangsutthitham, Phó Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp, dự luật là kết quả của quá trình xây dựng kéo dài 7 năm, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong chính sách bảo vệ môi trường của Thái Lan. Dự luật công nhận quyền được hít thở không khí sạch của người dân, với phạm vi bảo vệ mở rộng tới cả thai nhi.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự luật là áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Theo đó, các tổ chức, cá nhân phát thải chất gây ô nhiễm sẽ phải có trách nhiệm nộp phí, tiền phạt hoặc các khoản bồi thường vào Quỹ Không khí sạch theo quy định. Nguồn tài chính này sẽ được sử dụng để triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phục vụ công tác nghiên cứu.

Để bảo đảm hiệu quả thực thi, Ủy ban hỗn hợp đã đưa ra 5 khuyến nghị trọng tâm, trong đó có việc nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương thông qua đào tạo nhân lực và mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân trong cơ chế giám sát. Đối với vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới, Ủy ban nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, trong đó Bộ Ngoại giao giữ vai trò chủ trì điều phối, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai các biện pháp liên quan.

Nếu được thông qua, dự luật Không khí sạch được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm không khí tại Thái Lan, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của các chủ thể gây ô nhiễm, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.