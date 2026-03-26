Thái Lan tung gói 7 biện pháp khẩn cấp bình ổn giá nhiên liệu và hỗ trợ kinh tế

Phát biểu sau cuộc họp Nội các đặc biệt hôm nay (26/3), Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, ông Lavaron Sangsnit, khẳng định đây là những bước đi quyết liệt của Nội các nhằm bảo vệ đời sống người dân và ổn định sản xuất trong giai đoạn chuyển giao chính trị.

Người dân xếp hàng mua xăng trên đường Ratchadapisek, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Ngọc Diệp

Trọng tâm của gói cứu trợ lần này là việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân thông qua thẻ phúc lợi nhà nước. Cụ thể, mức trợ cấp mua hàng thiết yếu sẽ được nâng từ 300 baht lên 400 baht/tháng (khoảng 11 USD). Đồng thời, Bộ Tài chính đang rà soát thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu để đưa ra phương án cắt giảm phù hợp, giúp hạ nhiệt chi phí nhiên liệu đầu vào.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ (GSB) sẽ kích hoạt gói tín dụng ưu đãi trị giá 10 tỷ aht (khoảng 274 triệu USD) nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đang chịu áp lực từ chi phí vận hành tăng cao.

Bên cạnh tài chính, các biện pháp kỹ thuật cũng được triển khai trên diện rộng. Về nông nghiệp và ngư nghiệp, thông qua chương trình "Lá cờ Xanh", chính phủ sẽ trợ giá phân bón cho nông dân và khuyến khích ngư dân chuyển sang sử dụng dầu Diesel B20 với mức giá rẻ hơn từ 5-6 baht/lít (khoảng 0,14 - 0,16 USD). Trong lĩnh vực vận tải, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trực tiếp giám sát các gói hỗ trợ dành cho tài xế xe tải, xe buýt và xe ôm công nghệ để đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Về xây dựng và công nghiệp, Chính phủ cho phép gia hạn tiến độ các dự án bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, nhằm giảm bớt áp lực bồi thường cho các nhà thầu.

Việc bình ổn giá cả 66 mặt hàng thiết yếu và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu được xem là những động thái "tiếp sức" kịp thời, giúp giữ vững sự ổn định kinh tế nội địa bất chấp những biến động phức tạp của thị trường thế giới.