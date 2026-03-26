Thái Lan tung gói 7 biện pháp khẩn cấp bình ổn giá nhiên liệu và hỗ trợ kinh tế

Thứ Năm, 18:15, 26/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh áp lực từ giá năng lượng toàn cầu leo thang, Bộ Tài chính Thái Lan vừa chính thức công bố gói 7 biện pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các ngành kinh tế trọng điểm.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các đặc biệt hôm nay (26/3), Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, ông Lavaron Sangsnit, khẳng định đây là những bước đi quyết liệt của Nội các nhằm bảo vệ đời sống người dân và ổn định sản xuất trong giai đoạn chuyển giao chính trị.

thai lan tung goi 7 bien phap khan cap binh on gia nhien lieu va ho tro kinh te hinh anh 1
Người dân xếp hàng mua xăng trên đường Ratchadapisek, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Ngọc Diệp

Trọng tâm của gói cứu trợ lần này là việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân thông qua thẻ phúc lợi nhà nước. Cụ thể, mức trợ cấp mua hàng thiết yếu sẽ được nâng từ 300 baht lên 400 baht/tháng (khoảng 11 USD). Đồng thời, Bộ Tài chính đang rà soát thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu để đưa ra phương án cắt giảm phù hợp, giúp hạ nhiệt chi phí nhiên liệu đầu vào.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ (GSB) sẽ kích hoạt gói tín dụng ưu đãi trị giá 10 tỷ aht (khoảng 274 triệu USD) nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đang chịu áp lực từ chi phí vận hành tăng cao.

Bên cạnh tài chính, các biện pháp kỹ thuật cũng được triển khai trên diện rộng. Về nông nghiệp và ngư nghiệp, thông qua chương trình "Lá cờ Xanh", chính phủ sẽ trợ giá phân bón cho nông dân và khuyến khích ngư dân chuyển sang sử dụng dầu Diesel B20 với mức giá rẻ hơn từ 5-6 baht/lít (khoảng 0,14 - 0,16 USD). Trong lĩnh vực vận tải, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trực tiếp giám sát các gói hỗ trợ dành cho tài xế xe tải, xe buýt và xe ôm công nghệ để đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Về xây dựng và công nghiệp, Chính phủ cho phép gia hạn tiến độ các dự án bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, nhằm giảm bớt áp lực bồi thường cho các nhà thầu.

Việc bình ổn giá cả 66 mặt hàng thiết yếu và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu được xem là những động thái "tiếp sức" kịp thời, giúp giữ vững sự ổn định kinh tế nội địa bất chấp những biến động phức tạp của thị trường thế giới.

PV/VOV-Bangkok
Các biện pháp bình ổn giá nhiên liệu của Nhật Bản bắt đầu phát huy tác dụng
Khủng hoảng nhiên liệu lan rộng tại Australia

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang lan rộng tại Australia khi số lượng các cây xăng không có đủ hàng để bán đang ngày càng tăng.

Chính phủ Campuchia cắt giảm mạnh ngân sách để tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã công bố thông tư ngày 24/3 về cắt giảm chi tiêu ngân sách quốc gia năm 2026, trong đó cắt giảm 30% ngân sách dành cho nhiên liệu và đi lại tại các cơ quan nhà nước để hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu hiện nay.

