Theo Chính phủ Thái Lan, đây là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để hai bên hoàn tất một Hiệp định thương mại song phương mới trong những tuần sắp tới.

Phát biểu với báo giới ngay sau lễ ký kết diễn ra tối 17/11 tại Manila, Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ekkapob Pianpiset khẳng định, văn kiện này đánh dấu kết quả thực chất của quá trình đàm phán giữa hai nước trong những tháng qua, đồng thời phản ánh nỗ lực của Chính phủ Thái Lan trong việc bảo vệ lợi ích thương mại và duy trì khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trước những biến động toàn cầu.

Lễ ký Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại Đối ứng (ART) giữa Mỹ và Thái Lan tại khu nghỉ dưỡng Solaire ở Manila, Philippines, ngày 17/11/2026. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Theo nội dung được phía Mỹ công bố, Thái Lan đồng ý xóa bỏ toàn bộ thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ và gỡ bỏ đáng kể các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến các sản phẩm của Mỹ, bao gồm xe hơi, thiết bị y tế, dược phẩm, ethanol và gia cầm. Thái Lan cũng cam kết tăng cường nhập khẩu nông sản từ Mỹ với giá trị khoảng 2,6 tỷ USD.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng hiệp định sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Theo tuyên bố chung, ART được xây dựng trên nền tảng các khuôn khổ hợp tác song phương hiện có, bao gồm Hiệp ước Thân thiện và Quan hệ Kinh tế năm 1966 cùng Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư năm 2002.

Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan lưu ý văn kiện được ký tại Manila mới là tuyên bố chung, chưa phải hiệp định thương mại chính thức cuối cùng. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung pháp lý và thực hiện các thủ tục trong nước theo quy định trước khi tiến tới ký kết chính thức và đưa hiệp định vào thực thi.