Theo số liệu sơ bộ do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 27/11, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này trong tháng 10 tăng 10,7% so với tháng trước, lên 149,5 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2025 và vượt xa dự báo 133 tỷ USD của giới chuyên gia kinh tế.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Mỹ tăng 6,1%, lên 365,3 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1992. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 3,2%, đạt 215,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất, đầu tư tăng 8,5% so với tháng trước và tăng tới 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu nguyên liệu công nghiệp, ô tô, linh kiện và hàng tiêu dùng cũng đồng loạt gia tăng, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ.

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị ở California trong bối cảnh thâm hụt thương mại Mỹ tăng cao (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Theo giới chuyên gia, việc các doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào thiết bị nhập khẩu đang hạn chế mức đóng góp của lĩnh vực công nghệ này đối với tăng trưởng kinh tế trong nước.

Trong quý III năm nay, thâm hụt thương mại đã làm giảm 3,21 điểm phần trăm tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ. Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp thương mại không đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế nước này. Trước những diễn biến mới nhất, các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV từ 2,4% xuống còn 2,2%.

Thâm hụt thương mại tiếp tục gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định chính sách thuế quan sẽ giúp thu hẹp mất cân đối thương mại và khôi phục ngành sản xuất trong nước. Trong tuần này, chính quyền Mỹ cũng đề xuất các mức thuế quan tối đa mới từ 20%- 40% đối với 14 đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), nhằm đối phó với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp mà Washington cho là gây bất lợi cho các nhà sản xuất Mỹ.

Tuy nhiên, số liệu thương mại mới nhất cho thấy việc thu hẹp thâm hụt vẫn là thách thức lớn đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và tiêu dùng của Mỹ tiếp tục gia tăng, trong khi nền kinh tế nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung hàng hóa và thiết bị từ nước ngoài.