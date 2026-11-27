Bộ Giáo dục Ấn Độ ngày 26/11 thông báo đã cấp văn bản chấp thuận về nguyên tắc (Letter of Intent – LoI) cho 17 trường đại học nước ngoài, để tiến tới thành lập cơ sở đào tạo tại Ấn Độ. Thông tin được công bố tại cuộc họp của Ủy ban Tham vấn Quốc hội về giáo dục, do Bộ trưởng Giáo dục Pralhad Joshi chủ trì.

Đáng chú ý, hiện đã có khoảng 21 cơ sở giáo dục đại học nước ngoài hoạt động tại Ấn Độ. Việc tiếp tục thu hút các trường quốc tế được xem là bước tiến trong chiến lược mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và trao đổi học thuật của nước này.

Theo quy định của Ủy ban Tài trợ Đại học Ấn Độ (UGC) ban hành năm 2023, các trường đại học nước ngoài muốn thành lập cơ sở tại Ấn Độ phải đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng và năng lực học thuật. Chương trình đào tạo tại cơ sở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn tương đương với trường mẹ ở nước ngoài. Văn bằng được cấp phải tuân thủ các quy định của Ấn Độ về công nhận và tương đương bằng cấp.

Đại học tư thục lớn của Ấn Độ Amity có nhiều cơ sở ở nước ngoài.

Đáng lưu ý, việc được cấp văn bản chấp thuận về nguyên tắc chưa đồng nghĩa với việc các trường được phép tuyển sinh và chính thức hoạt động. Các cơ sở này còn phải hoàn thiện điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và trải qua quá trình thẩm định của cơ quan quản lý giáo dục Ấn Độ trước khi được cấp phép hoạt động.

Về lĩnh vực đào tạo, các đề xuất mở cơ sở tại Ấn Độ tập trung vào những ngành có nhu cầu nhân lực cao như kinh doanh, tài chính, kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, thiết kế trò chơi và khoa học y sinh. Đây đều là những lĩnh vực gắn với quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nhu cầu phát triển của nền kinh tế Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục theo cả hai chiều: tạo điều kiện cho các trường đại học nước ngoài mở cơ sở tại Ấn Độ, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong nước mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Chiến lược này tập trung vào tăng cường hợp tác học thuật và nghiên cứu quốc tế, thu hút sinh viên nước ngoài, mở rộng sự hiện diện của các trường đại học quốc tế tại Ấn Độ và thúc đẩy các trường đại học Ấn Độ vươn ra thế giới. Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết:

“Chúng tôi đang dự định mời các trường đại học đến thiết lập cơ sở tại Ấn Độ để thay vì hàng nghìn, hàng trăm nghìn sinh viên của chúng tôi phải đi khắp nơi trên thế giới, chi trả ngoại tệ quý giá ra nước ngoài, sống xa gia đình, và đôi khi gặp vấn đề về sức khỏe do những khó khăn khi sống ở nước ngoài. Chúng tôi muốn mời các trường đại học này đến Ấn Độ để cùng hợp tác xây dựng, phát triển, học hỏi, tái thiết lập chương trình giảng dạy phù hợp với thế giới thời đại mới. Và tôi cũng chia sẻ với các đồng nghiệp ở bất cứ nơi đâu, rằng trẻ em các nước phát triển cuối cùng sẽ phải đến những quốc gia như Ấn Độ, các nước ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh, nơi mà động lực tăng trưởng của tương lai đang nằm ở đó”.

Việc thu hút các trường đại học nước ngoài được kỳ vọng mang lại thêm lựa chọn học tập theo tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên, tạo điều kiện tiếp cận đội ngũ giảng viên, chuyên gia và các chương trình nghiên cứu tiên tiến ngay tại Ấn Độ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nước này tăng cường liên kết giữa các trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút sinh viên quốc tế ngày càng gia tăng, bước đi của Ấn Độ cho thấy nước này đang chuyển từ việc chủ yếu đưa sinh viên ra nước ngoài học tập sang chủ động đưa các cơ sở giáo dục quốc tế đến với thị trường trong nước. Qua đó, quốc gia Nam Á kỳ vọng nâng cao vị thế trên bản đồ giáo dục đại học thế giới, từng bước trở thành điểm đến học tập và nghiên cứu hấp dẫn hơn đối với sinh viên trong khu vực và quốc tế.