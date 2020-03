Thanh niên Australia chủ quan với Covid-19

Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ và của nhiều người dân thời gian qua, số ca Covid-19 tại Australia vẫn tăng mạnh lên tới hơn 3.200 ca vào trưa 28/3, trong đó 14 người đã thiệt mạng. Trong đó, thanh niên ở độ tuổi 20-30 đang là đối tượng có nhiều nguy cơ nhất do không tuân thủ lệnh cấm tụ tập đông người của Chính phủ. Trước tình trạng này, sáng nay, chính quyền Australia tiếp tục bổ sung thêm các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan.

Giới thanh niên ở độ tuổi 20-30 của Australia đang khiến chính quyền nước này đau đầu khi liên tục vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người của Chính phủ. Vào ngày hôm qua, rất nhiều thanh niên vẫn tụ tập ở bãi biển St Kilda ở thành phố Melbourne và bãi biển Manly ở thành phố Sydney. Không những vậy, cảnh sát còn phát hiện nhiều thanh niên tụ tập tại nhà trọ ở bãi biển Bondi ở Sydney để tổ chức liên hoan tiệc thịt nướng.



Việc các nhóm thanh niên không tuân thủ theo khuyến cáo về giãn cách xã hội, và lệnh cấm tụ tập đông người đang khiến các cơ quan chức năng tại Australia lo lắng. Bãi biển Bondi, nơi tuần trước vẫn rất đông người ra tắm biển và tuần vừa rồi vẫn có tiệc thịt nướng của các thanh niên là một trong những khu vực có tỷ lệ người mắc Covid-19 mà không rõ nguyên nhân cao nhất của bang New South Wales. Bang New South Wales cũng xác nhận 1/3 ca Covid-19 ở bang này là những người trong độ tuổi 20 và 30. Trước tình trạng này, chính quyền các bang New South Wales và Victoria đều khẳng định sẽ xử phạt với những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, bang Victoria đã quyết định đóng cửa thêm một số bãi biển để ngăn ngừa thanh niên tụ tập.

Trong khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, ngày 28/3, bang Queensland vẫn tổ chức cuôc bầu cử địa phương. Để đảm bảo các địa điểm bầu cử không trở thành nơi lây nhiễm Covid-19, các cử tri được yêu cầu mang theo khẩu trang, bút, và giữ khoảng cách 1,5 mét với người khác. Phòng bỏ phiếu cũng được giới hạn số lượng ở bên trong nhằm đảm bảo sự an toàn cho mọi người.

Trong lúc nỗ lực làm giảm sự lây lan của Covid-19 đang được đẩy mạnh, các doanh nghiệp tại Australia vẫn phải gồng mình đối phó với những khó khăn do sức mua sụt giảm nghiêm trọng. Hôm qua, một trong những hệ thống trung tâm thương mại lớn nhất và cũng là một trong những niềm tự hào của Australia là Myer đã tuyên bố đóng cửa trên toàn hệ thống và chuyển sang bán hàng trên mạng. Quyết định của Myer có thể khiến hàng chục nghìn người mất việc làm./.

Việt Nga/VOV Australia