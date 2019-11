Thông tin được Sở Cứu hỏa nông thôn bang New South Wales cập nhật ngày 2/11 cho biết, vùng lãnh thổ thủ đô và một số khu vực của bang New South Wales đang có nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao và không khí tại thành phố Sydney trong dịp cuối tuần này bị ô nhiễm nghiêm trọng do ảnh hưởng khói bụi từ các đám cháy rừng. Cơ quan cứu hỏa địa phương cũng cho biết, hiện trên toàn bang New South Wales có gần 70 đám cháy rừng trong đó 40 đám cháy chưa thể kiểm soát.

Thành phố Sydney ô nhiễm không khí do cháy rừng. Daily Telegraph

Theo Cơ quan khí tượng Australia, hiện tượng khói mù bao trùm bầu trời Sydney những ngày gần đây là do gió Bắc và Đông Bắc đã đẩy khói cháy rừng xuống khu vực này. Dự báo khói bụi sẽ giảm bớt vào đầu tuần tới sau khi có mưa tại khu vực dọc bờ biển phía Đông Australia.



Bộ Môi trường bang New South Wales cảnh báo không khí ô nhiễm tại thành phố Sydney trong những ngày gần đây không có lợi cho sức khỏe của những người nhạy cảm, nhất là những người mắc bệnh tim hoặc phổi vì thê người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Trong 1 tuần gầy đây, thành phố Sydney và nhiều khu vực lân cận đang chìm trong khói bụi từ các đám cháy rừng khiến cho không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Theo số liệu của AirVisual, chất lượng không khí của thành phố Sydney ngày 31/10 vừa qua nằm trong tốp 5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới, thậm chí còn kém hơn cả thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc./.