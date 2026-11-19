Bảo tàng Tháp đồng hồ, nằm ở độ cao 426,875 m so với mặt đất, đã được chính thức công nhận là bảo tàng nằm trong tòa nhà cao nhất thế giới.

Kỷ lục thứ hai được trao cho đài quan sát ngoài trời của tòa tháp, nằm ở độ cao 560,875 m, khiến nó trở thành đài quan sát ngoài trời cao nhất thế giới.

Tháp Đồng hồ Makkah, công trình nhìn ra Đại Thánh đường Hồi giáo ở Mecca, vừa được Guinness công nhận thêm hai kỷ lục thế giới. Ảnh: Arab News

Ủy ban Hoàng gia về Thành phố Mecca và các Thánh địa cho biết, những thành tựu này là một phần trong nỗ lực phát triển các công trình kiến ​​trúc và văn hóa nổi bật của thành phố, cải thiện cơ sở vật chất cho người dân và du khách, cũng như nâng cao trải nghiệm của hàng triệu người hành hương đến Mecca.

Ủy ban này cũng hướng đến mục tiêu giới thiệu di sản lịch sử, khoa học và kiến ​​trúc của thành phố, đồng thời củng cố vị thế của thành phố như một điểm đến văn hóa và tôn giáo toàn cầu.