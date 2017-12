Thế giới chuẩn bị bước sang năm 2018 với nỗi lo an ninh

Năm 2017 sắp khép lại với các bữa tiệc long trọng cùng màn pháo hoa rực rỡ đón năm mới 2018. Tuy nhiên, trong niềm vui hân hoan đón mừng thời khắc mới vẫn xen lẫn nỗi lo an ninh và khủng bố, trong bối cảnh các nhóm khủng bố lên tiếng cảnh báo sẽ tấn công nhằm mục tiêu vào các nước phương Tây trong dịp Năm mới. An ninh được tăng cường ở Sydney, Australia. Ảnh: Getty.

Các nước đang thực hiện những biện pháp an ninh với sự hiện diện tăng cường của cảnh sát ở các địa điểm công cộng để đảm bảo người dân đón chào năm mới 2018 an toàn và vui vẻ.

Ở thủ đô London của Anh, cảnh sát vũ trang cùng cảnh sát chìm và chó nghiệp vụ sẽ tuần tra mọi ngõ ngách trong đêm giao thừa. Cảnh sát London cho biết, các biện pháp đang được thực hiện tại các địa điểm có đông người tụ tập, nơi diễn ra những màn pháo hoa rực rỡ.

Người phát ngôn Lực lượng cảnh sát London Nick Aldworth cho biết: “Khi bước vào khu vực xem pháo hoa, chúng tôi đã thiết lập các địa điểm đảm bảo an toàn và an ninh với các ba-ri-e, cảnh sát khắp mọi nơi. Một số lực lượng an ninh mặc thường phục cũng được triển khai để phát hiện bất cứ dấu hiệu an ninh nào bất thường. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho các sự kiện này”.

Khoảng hơn 100.000 cảnh sát và lực lượng tình nguyện viên Pháp sẽ tham gia đảm bảo an ninh tại Paris trong ngày 31/12, với khoảng 2.000 nhân viên an ninh tập trung ở Đại lộ Champs Elysees. Giới hạn giao thông cũng được áp dụng tại một số đại lộ nổi tiếng.

Trong khi đó, bữa tiệc Năm mới lớn nhất tại Cầu Brandenburg của Đức cũng được thắt chặt an ninh, với các túi lớn làm rào chắn xung quanh sự kiện. Nguy cơ tấn công tình dục là nỗi lo lớn đối với phụ nữ Đức khi tham gia các bữa tiệc năm mới. Cảnh sát tại thành phố Cologne cho biết đã thiết lập khu vực an toàn cho phụ nữ.

Nhà tổ chức sự kiện Anja Marx cho biết: “Thực tế không phải là khu vực của phụ nữ mà chỉ là một điểm an ninh của Hội chữ thập đỏ họ làm nhiệm vụ bổ sung. Nếu có bất cứ phụ nữ nào cảm thấy bị quấy rối tại sự kiện, họ có thể đến gặp các nhân viên tâm lí để được giúp đỡ”.

Trong khi đó, cảnh sát thành phố New York (Mỹ) siết chặt an ninh ở mức cao nhất cho đêm giao thừa ở Quảng trường Thời Đại, nơi dự kiến có khoảng 2 triệu người đến chào đón năm mới. Ngoài lực lượng bắn tỉa và máy dò kim loại, cảnh sát New York còn sử dụng chó nghiệp vụ để săn tìm chất nổ ở những đối tượng khả nghi.

Tương tự, giới chức thành phố Las Vegas sẽ thắt chặt an ninh với hy vọng ngăn chặn tái diễn vụ thảm sát khiến 58 người chết và 546 người bị thương tháng 10 vừa qua.

Thành phố Rio de Janeiro của Brazil có kế hoạch tăng cường 12.000 nhân viên an ninh, tăng gần 20% so với năm ngoái. Cảnh sát cho biết đã phải dừng kì nghỉ của lực lượng an ninh để đảm bảo đủ nhân viên phục vụ cho các sự kiện năm mới.

Tại Ấn Độ, hơn 30.000 nhân viên an ninh được triển khai tại các địa điểm có đông người tại Mumbai. Thổ Nhĩ Kỳ cũng thực hiện một chiến dịch truy quét những đối tượng chuẩn bị tấn công dịp đón Năm mới.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này sẽ tăng gấp đôi số cảnh sát làm nhiệm vụ tại Istanbul lên 37.000 người và hủy bỏ hoặc cấm tổ chức các hoạt động công cộng tại các quận chính của thành phố trong đêm Giao thừa đón năm mới 2018 vì lí do an ninh.

Nhiều nước châu Á như Indonesia, Thái Lan, Philippines… cũng tăng cường biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho các sự kiện trong đêm giao thừa./.