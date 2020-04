Thế giới có 2,8 triệu ca mắc Covid-19, Mỹ dẫn đầu số ca mắc và tử vong

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình đại dịch Covid-19 vào lúc 5h43 ngày 25/4/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 2.826.035 ca mắc Covid-19 và 196.931 người tử vong do bệnh này. Số bệnh nhân hồi phục chỉ là 779.877 (chiếm khoảng 1/4 số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19).

Đưa bệnh nhân Covid-19 ở New York (Mỹ) lên xe cấp cứu. Ảnh: Reuters.

Như vậy sau gần 23 tiếng đồng hồ, thế giới đã chứng kiến thêm 102.866 ca mắc Covid-19 và tới 6.014 trường hợp tử vong do bệnh này. Còn so với số liệu cũng của Worldometer vào lúc 23h55 ngày 24/4, số ca mắc và ca tử vong tăng thêm tương ứng là 38.630 và 2.397.

Theo bảng số liệu mới nhất này của Worldometer, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ đang nguy hiểm và phức tạp hơn khi nào hết. Cụ thể, vào thời điểm 5h43 nói trên, Mỹ ghi nhận tới 922.293 ca mắc Covid-19 và 52.061 người tử vong do bệnh này. Đây là những con số rất lớn, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số ca mắc và ca tử vong của thế giới. Mỹ đang đứng đầu thế giới cả về cả ca mắc và ca tử vong.

Danh sách 10 nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới tính đến thời điểm này từ cao xuống thấp là: (1) Mỹ, (2) Tây Ban Nha, (3) Italy, (4) Pháp, (5) Đức, (6) Anh, (7) Thổ Nhĩ Kỳ, (8) Iran, (9) Trung Quốc, và (10) Nga.

Nước Nga mới gia nhập top 10 đáng buồn này. Tình hình Covid-19 tại Nga đang có nhiều diễn biến xấu trái ngược với nhiều dự báo trước đây.

Hiện Trung Quốc chỉ có 82.804 ca mắc Covid-19 và 4.632 người tử vong do bệnh này. Nếu xét đến dân số rất lớn của Trung Quốc thì tỷ lệ mắc và tử vong do Covid-19 trong dân cư của Trung Quốc thấp hơn rất nhiều so với Mỹ. Nhưng cũng xin lưu ý là cho đến nay bảng số liệu của Worldometer vẫn chưa có thông tin về số lượng xét nghiệm Covid-19 do Trung Quốc thực hiện trong bối cảnh Mỹ và một số nước phương Tây tố Trung Quốc thiếu minh bạch về vấn đề Covid-19.

Một điểm đáng lưu ý khác nữa của bảng số liệu Worldometer là cho đến nay vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Triều Tiên – một trong những quốc gia kín tiếng nhất thế giới.

Hà Lan - quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi tư tưởng miễn dịch cộng đồng kiểu tự nhiên, đến nay đã ghi nhận 4.289 ca tử vong do Covid-19. Tại Thụy Điển, số người chết do bệnh này tiếp tục leo thang, lên mức 2.152 người.

Còn tại Đông Nam Á, Singapore đang đứng đầu ASEAN về số ca nhiễm SARS-CoV-2 (với 12.075 trường hợp). Nhưng xét về số ca tử vong do Covid-19, Indonesia đứng đầu Đông Nam Á, với 647 người chết. Indonesia cũng đang là ổ dịch lớn thứ 2 Đông Nam Á. Trong khi đó, số ca tử vong do Covid-19 ở Malaysia đã vượt con số tương ứng của Australia.

Hiện nay đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.