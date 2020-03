Thế giới đoàn kết chống Covid-19 “kẻ thù chung của nhân loại”

Cả thế giới đang rung chuyển, khi virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 đã lan tới 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 275.000 ca nhiễm và hơn 11.000 ca tử vong. Mỗi ngày là một dấu mốc bi thảm mới, Covid-19 đang tạo ra mối đe dọa chưa từng có. Và để chiến thắng “kẻ thù chung của nhân loại” này đòi hỏi phải có sự chung tay, chung sức của tất cả các quốc gia trên giới.

Lực lượng chức năng phun tiêu độc khử trùng trên đường phố Tehran. Ảnh: Gulf News.

“Dịch bệnh không chừa 1 ai, dù bạn là người già hay người trẻ” - đó là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra ngày 20/3 trong bối cảnh dữ liệu về tình hình dịch bệnh từ các quốc gia cho thấy, những người dưới 50 tuổi chiếm một tỷ lệ đáng kể trong số các bệnh nhân cần nhập viện.

“Mỗi ngày, Covid-19 đã tạo ra một cột mốc bi thảm mới. Hôm nay tôi có một thông điệp muốn gửi tới những người trẻ tuổi là bạn không phải là bất khả chiến bại. Virus SARS-CoV-2 có thể đưa bạn vào bệnh viện trong nhiều tuần hoặc thậm chí có thể giết chết bạn. Như tôi vẫn nói, sự đoàn kết là chìa khóa để đánh bại Covid-19. Sự đoàn kết giữa các quốc gia, giữa những nhóm người ở các lứa tuổi . Lời kêu gọi của chúng tôi là sự đoàn kết, đoàn kết và đoàn kết.”

Theo WHO, dịch Covid-19 là kẻ thù chung của toàn nhân loại và các nước cần phải chung sức chống lại kẻ thù này. Đây cũng là lời kêu gọi từ nhiều ngày nay của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres. Trên thực tế, nhiều hội nghị trực tuyến, nhiều cuộc điện đàm được tổ chức giữa nguyên thủ quốc gia các nước, để bàn cách hợp tác chống dịch, phát triển vaccine.

Trung Quốc vừa được coi quốc gia chống dịch “hiệu quả”, với 3 ngày liên tiếp gần đây không có ca nhiễm bệnh nào trong nước. Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình, đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ các nước trên thế giới. Nhiều chuyến hàng thiết bị y tế gồm khẩu trang, máy thở và thiết bị bảo hộ từ Trung Quốc đã được gửi tới châu Âu tuần qua, đặc biệt là tới Italy và Tây Ban Nha.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, Liên minh châu Âu hài lòng với sự hỗ trợ của Trung Quốc và cho đây là hành động “có đi, có lại” của Bắc Kinh.

Hôm 20/3, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng cho biết ông sẽ sớm liên hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để yêu cầu hỗ trợ các thiết bị y tế chống Covid-19 qua các hình thức mua, cho vay hoặc viện trợ. Lời đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Bộ Y tế Brazil cảnh báo hệ thống y tế nước này chỉ có thể ứng phó với khủng hoảng đại dịch Covid-19 trong vòng 30 ngày.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, 1 nhóm chuyên gia y tế 53 bác sĩ và y tá của Cuba sẽ có mặt tại tỉnh miền Bắc Lombardy của Italy, để giúp quốc gia châu Âu đối phó với dịch Covid-19. Động thái này được thực hiện theo đề xuất của chính quyền vùng Lombardy, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 trên toàn lãnh thổ Italy với hơn 3.400 người nhiễm bệnh tính tới thời điểm hiện nay. Theo giới chức Italy, đây là nhóm chuyên gia có trình độ chuyên môn cao từng tham gia chống bệnh dịch Ebola và có kinh nghiệm ứng phó với những loại dịch bệnh tương tự.



Với việc sở hữu lực lượng nhân viên y tế hùng hậu và có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và ứng phó các dịch bệnh truyền nhiễm, ngoài Italy, hiện nhiều quốc gia khác như Peru, Jamaica, El Salvador, Nicaragua, …, cũng đang đề xuất sự hỗ trợ về dược phẩm và nhân lực y tế Cuba trong công cuộc ngăn chặn Covid-19.

Bộ Ngoại giao Peru thông báo đang liên lạc với Cuba về vấn đề hỗ trợ nhân lực y tế giúp đối phó với đại dịch tại nước này. Trong khi đó, Cuba cũng đã gửi các nhóm bác sĩ của nước này tới Venezuela và Nicaragua để hỗ trợ các quốc gia này.

Hiện thế giới đang gồng mình chống dịch và có lẽ cuộc chiến này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Thông điệp đoàn kết đang được gửi đi mỗi ngày và thế giới hãy cùng hi vọng vào 1 chiến thắng cuối cùng - Như Tổng giám đốc WHO hôm qua tuyên bố những gì tồi tệ nhất, nghiêm trọng nhất đều có thể quay đầu, đảo chiều và thực tế tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán, Trung Quốc là 1 minh chứng, là 1 hi vọng cho thế giới./.

Đình Nam/VOV1 (tổng hợp)