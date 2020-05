Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc Covid-19, Canada tiến sát Trung Quốc

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h39 ngày 7/5/2020 như sau: Thế giới có 3.810.785 ca mắc và 264.021 trường hợp tử vong do bệnh này.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với người đi ô tô ở Mỹ. Ảnh: Surrey Leader.

Như vậy trong vòng khoảng 24 giờ, thế giới đã có thêm 86.267 ca mắc Covid-19 mới và 5.995 ca tử vong mới do bệnh này.



So với số liệu của chính Wordometer vào thời điểm 23h45 đêm 6/5, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng thêm 33.300, còn số người chết vì bệnh này tăng thêm 2.822 ca.

Theo bảng số liệu của Wordometer, 10 nước dẫn đầu thế giới về mắc Covid-19 đến thời điểm 5h39 ngày 7/5 lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Tây Ban Nha, (3) Italy, (4) Anh, (5) Pháp, (6 Đức, (7) Nga, (8) Thổ Nhĩ Kỳ, (9) Brazil, và (10) Iran.

Trong nhiều ngày qua, Mỹ vẫn đứng vững ở vị trí số 1 cả về số ca mắc lẫn ca tử vong do Covid-19. Cụ thể, tới nay Mỹ ghi nhận tới 1.256.669 ca mắc (tăng 19,036 trường hợp sau 24 giờ) và 74.121 ca tử vong (tăng 1.850 ca sau 24 giờ).

Canada, hàng xóm phương bắc của nước Mỹ, hiện đang chỉ đứng sau Trung Quốc về số ca mắc Covid-19. Xét về số lượng tử vong, Canada đã có tới 4.223 ca và đang tiến gần đến con số tử vong của Trung Quốc là 4.633. Đây là một diễn biến rất xấu ở Canada vì ngày 23/3 nước này mới chỉ có 20 tử vong do Covid-19, còn ngày 13/4 họ cũng mới chỉ ghi nhận vài trăm ca tử vong do bệnh này.

Trung Quốc đại lục tiếp tục là một ẩn số về số lượng xét nghiệm Covid-19 tính đến thời điểm này. Cho tới nay, Wordometer vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về số xét nghiệm Covid-19 được tiến hành ở nơi này.

Trước tình hình dịch bệnh lan rộng như thế này, Azerbaijan – quốc gia nằm sát 3 ổ dịch lớn là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, và Nga, mới đây đã phải ra lời kêu gọi thế giới hãy đoàn kết chống lại đại dịch Covid-19. Theo thông tin mới nhất, Azerbaijan (đất nước chỉ có khoảng 10 triệu dân) đã có 2.127 ca mắc Covid-19 và 28 trường hợp tử vong do bệnh viêm đường hô hấp này.

Tại Đông Nam Á, có 4 điểm nóng là Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan với số ca tử vong do Covid-19 tương ứng là 895, 658, 107, và 55.

Xét về số ca nhiễm SARS-CoV-2, Singapore hiện đứng đầu Đông Nam Á, với 20.198 ca. Tuy nhiên, nước này mới chỉ có 20 trường hợp tử vong do bệnh này. Như vậy, tình hình dịch bệnh ở Singapore vẫn khá hơn Thụy Điển – quốc gia đang đi ngược xu hướng với nhiều nước châu Âu trong biện pháp chống Covid-19. Thụy Điển có số ca mắc Covid-19 là 23.918 (nhỉnh hơn Singapore một chút) nhưng lại có tới 2.941 ca tử vong do Covid-19, tức là cao gấp 147 lần so với Singapore.

Cho đến nay, các nước đang có thời tiết nóng vẫn chưa thể chủ quan với đại dịch Covid-19 được vì có nhiều nước với kiểu thời tiết đó vẫn ghi nhận nhiều ca mắc và tử vong do Covid-19 vào thời điểm này, như Ấn Độ, Indonesia, và Thái Lan.

Hiện dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.