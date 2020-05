Thế giới hơn 5,5 triệu ca Covid-19, các nước tăng tốc thử nghiệm vaccine

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 26/5, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 5.575.265 trường hợp, trong đó 347.133 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 2.356.537 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xuất hiện cùng đám đông ủng hộ bên ngoài cung điện Planalto ở thủ đô Brasilia hôm 24/5. Ảnh: Reuters

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 18.743 ca mắc và 471 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.705.179 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 99.771 trường hợp.



Công ty công nghệ sinh học Novavax ngày 25/5 đã thông báo kế hoạch bắt đầu thử vaccine chống Covid-19 trên khoảng 130 người. Đây là công ty thứ 10 trên toàn thế giới bắt đầu thử nghiệm vaccine trên người nhằm tìm ra kháng thể chống Covid-9. Loại vaccine với tên gọi NVX-CoV2373, đã giúp sản sinh ra kháng thể trung hòa ở mức cao trong quá trình thử tiền lâm sàng. Do đó, công ty này tin rằng loại vaccine này sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại Covid-19 cũng như sự lây lan của virus này.

Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong tháng 7. Nếu kết quả khả quan, công ty Novavax sẽ tiếp tục giai đoạn hai với việc thử nghiệm trên nhiều người ở nhiều nước khác nhau. Công ty này dự kiến sẽ sản xuất 100 triệu liều vaccine vào cuối năm 2020 và 1 tỷ liều trong năm 2021.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 6.442 ca mắc và 386 ca tử vong, nâng tổng số lên 370.060 ca bệnh và 23.102 ca tử vong.

Bất chấp tình hình dịch bệnh tại Brazil ngày càng xấu đi, Tổng thống Jair Bolsonaro lại một lần nữa không đeo khẩu trang, hòa vào dòng người tuần hành ủng hộ chính quyền của ông hôm 24/5. Ông Bolsonaro tạo dáng chụp ảnh, bắt tay mọi người và thậm chí còn bế một bé trai trên vai, đi ngược hoàn toàn khuyến cáo giãn cách xã hội để ngăn Covid-19 của các chuyên gia.

Nga ghi nhận thêm 8.946 ca mắc và 92 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 353.427 trường hợp, trong đó 3.633 trường hợp tử vong.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học Gamaley thuộc Bộ Y tế Nga, ông Alexander Ginzburg cho biết, việc tiêm vaccine rộng rãi phòng dịch Covid-19 cho người dân Nga có thể bắt đầu vào mùa thu. Tuy nhiên, quá trình này có thể mất đến 9 tháng.

Tính đến hết ngày 25/5, Tây Ban Nha ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 282.480 trong đó có 26.837 ca tử vong. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã giảm gần 2.000 ca so với số liệu trước đó do chính phủ nước này phân tích lại số liệu do các vùng cung cấp, theo đó loại bỏ các thông kê trùng hoặc các ca mới chỉ là nghi mắc mà chưa được xác định. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn là vùng dịch “chết chóc” thứ 5 thế giới về tổn thất nhân mạng sau Mỹ, Anh, Italy và Pháp.

Anh ghi nhận thêm 1.625 ca mắc và 121 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 25/5. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 261.184 trường hợp, trong đó có 36.94 ca tử vong. Anh vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, từ ngày 1/6, các khu chợ ngoài trời và các cửa hàng bán ô tô tại Anh sẽ được mở lại trước tiên. Tiếp đến, từ ngày 15/6, các trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ mọi mặt hàng không thiết yếu khác sẽ được hoạt động trở lại. Điều kiện đặt ra là các cơ sở kinh doanh này phải đáp ứng được các quy định về xét nghiệm của chính phủ Anh. Đây là một phần trong lộ trình khởi động lại toàn bộ nền kinh tế Anh vốn bị tê liệt trong gần 10 tuần phong toả để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Italy ghi nhận thêm 300 ca mắc mới và 92 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 230.158, trong đó có 32.877 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 25/5 là 182.942, trong đó tổng số ca tử vong là 28.432.

Đức ghi nhận thêm 461 ca mắc mới và 57 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 180.789 trong đó có 8.428 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Trung Đông – Thổ Nhĩ Kỳ - ghi nhận thêm 987 ca mắc mới và 29 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 25/5. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 157.814 trường hợp, trong đó có 4.369 ca tử vong.

Trong khi đó, tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran hiện tại là 137.724 sau khi ghi nhận thêm 2.023 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 7.451 trường hợp.

Các nước trong khu vực Mỹ Latin tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Peru ghi nhận 123.979 ca mắc và 3.629 ca tử vong. Các con số này tại Chile là 73.977 và 761, tại Mexico là 68.620 và 7.394.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 6.405 ca mắc và 148 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 144.941, trong đó có 4.172 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.985 trường hợp, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Singapore vẫn là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á với 31.960 ca mắc và 23 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 22.750 và 1.391, ở Philippines là 14.319 và 873, ở Malaysia là 7.417 và 115./.