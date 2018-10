Thế giới lên án vụ thảm sát nhằm vào người Do Thái tại Mỹ

Vụ tấn công khiến ít 11 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Thế giới coi vụ tấn công xuất phát từ Chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, là mối đe dọa đối với các giá trị dân chủ và hòa bình.

Đám đông cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: AP.

Vụ tấn công xảy ra vào hôm qua (27/10) (theo giờ địa phương), khi đối tượng có tên là Robert Bower, 46 tuổi, bước vào giáo đường Tree of Life và hô lớn “Tất cả người DoThái đều phải chết”, rồi xả súng vào những người có mặt tại hiện trường.

Theo Cục điều tra Liên bang Mỹ, đối tượng đã sử dụng 1 súng trường và 3 súng lục trong vụ tấn công.

Đối tượng đã đầu hàng cảnh sát sau đó, khi đã bị cảnh sát bắn thương. Hiện đối tượng này đang được điều trị tại bệnh viện và đang bị các công tố viên liên bang cáo buộc phạm 29 tội danh, trong đó có tội thù hằn và sử dụng vũ khí để giết người. Chi tiết mọi tội danh sẽ được công bố ngay trong ngày hôm nay và nhiều khả năng đối tượng sẽ bị kết án tử hình.

Theo những điều tra ban đầu, đối tượng này trước đây đã có nhiều bài viết chống lại người Do Thái, trong đó có cả việc lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không làm gì để ngăn người Do Thái phá hoại nước Mỹ.

Ngay khi nhận tin về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết, Mỹ và thế giới đang “sốc và choáng váng” bởi một hành vi “chống Do Thái”, đồng thời lên án “sự thù hằn” đã xảy ra ngay trên lãnh thổ nước Mỹ.

Phát biểu trước người dân tại bang Illinois, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Chúng ta phải đứng cạnh những người anh em Do Thái của chúng ta để đánh bại chủ nghĩa chống Do Thái và đánh bại các thế lực thù hận. Qua nhiều thế kỷ, người Do Thái đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như các bạn từng biết. Tất cả chúng ta đã đọc nó, nghiên cứu nó. Những kẻ gây ra tội ác phải trả một cái giá cuối cùng. Họ không thể làm điều này ở đất nước chúng ta. Sẽ không có một lần như vậy nữa”.

Dự kiến, Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ sớm tới thành phố Pittsburgh để tìm hiểu thực tế vụ việc. Còn theo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, vụ việc là hành động tấn công nhằm vào tự do tôn giáo của nước này.

Dư luận quốc tế cũng đã lập tức lên án hành vi tấn công nhằm vào người Do Thái. Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, ông rất buồn bởi sự việc đau lòng đã xảy ra tại Mỹ:

“Tôi đau khổ và kinh hoàng trước vụ tấn công giết người tại một giáo đường Do Thái ở Pittsburgh. Toàn bộ người dân Israel xin chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Israel sẽ luôn bên cạnh cộng đồng người Do Thái tại Pittsburgh, cũng như người dân Mỹ trong vụ tấn công tàn bạo chống lại người Do Thái này. Chúng tôi xin cầu cho những người bị thương sớm bình phục”.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ hành động trên và khẳng định chủ nghĩa bài Do thái là một mối đe dọa đối với các giá trị dân chủ và hòa bình. Ông cũng lên tiếng kêu gọi một mặt trận đoàn kết, thống nhất nhằm chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài Do thái, Hồi giáo cũng như các hình thức thù hận khác như phân biệt đối xử và bài ngoại.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudea, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã lên án vụ tấn công “ghê tởm” nhằm vào cộng đồng người Do thái ở Pittsburgh, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ, chia sẻ nỗi đau cũng như mất mát đối với các gia đình nạn nhân./.

