Thế giới tổn thất ít nhất gần 85 tỷ USD do 10 thảm họa khí hậu

Lũ lụt đến nắng nóng bất thường, 10 thảm họa liên quan tới khí hậu tồi tệ nhất trong năm 2018 đã gây tổn thất cho thế giới ít nhất 84,8 tỷ USD. Trái đất đang đứng trước nhiều nguy cơ về biến đổi khí hậu và thiên tai. Ảnh: Phys.org.

Đây là nội dung bản báo cáo được Tổ chức nhân đạo Christian Aid của Anh công bố hôm qua (27/12). Báo cáo một lần nữa cho thấy một hành động khẩn cấp toàn cầu là cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Theo Christian Aid, biến đổi khí hậu đang có những tác động tàn phá đến cuộc sống và kế sinh nhai của nhiều người trên trái đất. Các chuyên gia cho rằng, một thế giới nóng lên sẽ dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, ảnh hưởng đến mùa màng và khiến tình trạng thiếu nước trở nên ngày càng tồi tệ, gây tổn thất lớn về tài chính cũng như làm trầm trọng hơn cuôc sống của nhiều người.

Theo Thỏa thuận khí hậu Paris đạt được năm 2015, gần 200 quốc gia đã đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền Công nghiệp và mức lý tưởng là dưới 1,5 độ C. Trong bối cảnh nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu đang bị chững lại, Liên Hợp Quốc mới đây đã chỉ ra rằng 20 năm ấm nhất trong lịch sử nhân loại đã xuất hiện trong 22 năm qua và năm 2018 xếp thứ 4 trong danh sách này.

Các thảm họa thiên tai trong năm 2018 gây ra thiệt hại nặng nề nhất về kinh tế là: Bão Florence và Michael đổ bộ vào Mỹ, khu vực Caribe và một phần của Trung Mỹ (32 tỷ USD), bão Jebi tại Nhật Bản (9,3 tỷ USD), hạn hán ở châu Âu, lũ lụt ở miền Nam Ấn Độ, bảo Mangkhut ở Philippines và Trung Quốc...

Theo báo cáo, tình trạng ấm lên của trái đất sẽ tiếp tục gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì thế, một hành động khẩn cấp toàn cầu là cần thiết để ngăn chặn xu hướng tăng của nhiệt độ trái đất, tránh để gây ảnh hưởng tới những cộng đồng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất./.