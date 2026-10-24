Thêm 2 tàu chở dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 2 phương tiện va phải thủy lôi do đi vào tuyến phi pháp và không an toàn ở phía Nam eo biển Hormuz. Cả 2 con tàu bị cháy khoang máy và không thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch các tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập.

Thời gian qua, Iran nhiều lần thông báo về việc tàu dầu bị trúng thủy lôi, thậm chí bị tập kích, khi đi vào các tuyến lưu thông không phải do Tehran chỉ định và bị coi là bất hợp pháp ở eo biển Hormuz. Trong đó, chỉ riêng 2 ngày 21 và 22/10, IRGC thông báo có tới 7 tàu dầu bị tấn công hoặc va phải thủy lôi.

Các tàu thuyền ở Eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Theo một số báo cáo quốc tế, chỉ trong hơn 3 tuần của tháng 10, hơn 30 tàu thương mại, trong đó khoảng một nửa là tàu chở dầu, bị tấn công hoặc gặp sự cố an ninh nghiêm trọng tại eo biển Hormuz. Tình trạng này được cho là một trong 2 nguyên nhân chính, bên cạnh bất ổn gia tăng tại Saudi Arabia, khiến giá dầu thô thế giới liên tục tăng cao thời gian qua.