Thêm 23 người Israel thương vong do tên lửa Hezbollah và Iran

Đây là trường hợp dân thường tử vong thứ hai của Israel do hỏa lực của Hezbollah gây ra kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh Mỹ - Israel với Iran.

Hậu quả 1 trận tập kích tên lửa vào Israel. Ảnh: AP.

Nạn nhân đã thiệt mạng khi đang cố gắng đi đến nơi trú ẩn bằng xe đạp điện của mình, theo các cơ quan khẩn cấp.

14 người khác bị thương do mảnh đạn và vụ nổ, trong đó có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, MDA cho biết.

Ba địa điểm được xác nhận đã bị trúng tên lửa trong vụ tập kích của Hezbollah vào thành phố Nahariya hôm 26/3, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ cho biết. Hình ảnh từ hiện trường sau vụ tấn công cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ khu vực bị trúng rocket, trong khi những đoạn phim khác cho thấy các nhân viên cứu hộ đang dùng vòi phun nước dập tắt các phương tiện bị hư hại.

Suốt ngày 26/3, Hezbollah đã phóng hàng chục quả rocket vào các cộng đồng ở miền bắc Israel, phần lớn bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn hoặc rơi xuống đất trống.

Trong khi đó, vẫn theo MDA, 8 người ở miền trung Israel bị thương do tên lửa của Iran vào hôm 26/3, trong đó có 6 người ở Kfar Qasim và 2 người ở Tel Aviv.

Vòng giao tranh mới nhất giữa Israel và Hezbollah bùng nổ vào ngày 2/3, hai ngày sau khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, với việc lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn bắn một loạt rocket vào Israel.