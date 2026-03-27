  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thêm 23 người Israel thương vong do tên lửa Hezbollah và Iran

Thứ Sáu, 07:37, 27/03/2026
VOV.VN - Trong số những thương vong này, một người đàn ông Israel khoảng 30 tuổi đã thiệt mạng trong lúc tìm nơi trú ẩn khi Hezbollah tập kích tên lửa vào thành phố Nahariya ở miền bắc Israel, theo cơ quan cứu hộ khẩn cấp quốc gia của Israel Magen David Adom (MDA).

Đây là trường hợp dân thường tử vong thứ hai của Israel do hỏa lực của Hezbollah gây ra kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh Mỹ - Israel với Iran.

Hậu quả 1 trận tập kích tên lửa vào Israel. Ảnh: AP.

Nạn nhân đã thiệt mạng khi đang cố gắng đi đến nơi trú ẩn bằng xe đạp điện của mình, theo các cơ quan khẩn cấp.

14 người khác bị thương do mảnh đạn và vụ nổ, trong đó có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, MDA cho biết.

Ba địa điểm được xác nhận đã bị trúng tên lửa trong vụ tập kích của Hezbollah vào thành phố Nahariya hôm 26/3, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ cho biết. Hình ảnh từ hiện trường sau vụ tấn công cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ khu vực bị trúng rocket, trong khi những đoạn phim khác cho thấy các nhân viên cứu hộ đang dùng vòi phun nước dập tắt các phương tiện bị hư hại.

Suốt ngày 26/3, Hezbollah đã phóng hàng chục quả rocket vào các cộng đồng ở miền bắc Israel, phần lớn bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn hoặc rơi xuống đất trống.

Trong khi đó, vẫn theo MDA, 8 người ở miền trung Israel bị thương do tên lửa của Iran vào hôm 26/3, trong đó có 6 người ở Kfar Qasim và 2 người ở Tel Aviv.

Vòng giao tranh mới nhất giữa Israel và Hezbollah bùng nổ vào ngày 2/3, hai ngày sau khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, với việc lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn bắn một loạt rocket vào Israel.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Thương vong Israel hỏa lực Hezbollah tên lửa Iran xung đột Israel Hezbollah chiến tranh Israel Iran
Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu "hợp pháp"
Hezbollah kêu gọi các lực lượng tại Lebanon chống lại sự chiếm đóng
Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran
Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel
