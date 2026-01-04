中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thêm 3 người Palestine ở Gaza thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel

Chủ Nhật, 22:37, 04/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 3 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, diễn ra hôm nay (4/1), tại một số khu vực ở thành phố Khan Younis, phía Nam Gaza.


Cơ quan y tế Gaza cho biết, trong số những người thiệt mạng có một trẻ em 15 tuổi, một ngư dân bị bắn chết bên ngoài các khu vực do Israel kiểm soát và một người đàn ông thứ 3 bị bắn chết ở phía Đông thành phố Khan Younis, trong khu vực do Israel kiểm soát.

Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực vào tháng 10/2025, mục đích là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas. Hiện Israel vẫn kiểm soát khoảng 53% diện tích Gaza.

them 3 nguoi palestine o gaza thiet mang trong cac cuoc tan cong cua israel hinh anh 1
Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực - Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo cơ quan y tế Gaza, 420 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, trong khi 3 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong các chiến dịch.

Cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã khiến hơn 71.000 người Palestine thiệt mạng, dẫn đến những cáo buộc diệt chủng và tội ác chiến tranh mà Israel phủ nhận.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: chiến sự trung đông xung đột dải gaza người palestine thiệt mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel mở lại các cuộc không kích vào Lebanon
Israel mở lại các cuộc không kích vào Lebanon

VOV.VN - Sau ít ngày tạm dừng hoạt động tác chiến, hôm quân đội Israel mở lại các cuộc không kích ác liệt vào quốc gia láng giềng Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở và thành viên của Phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Israel mở lại các cuộc không kích vào Lebanon

Israel mở lại các cuộc không kích vào Lebanon

VOV.VN - Sau ít ngày tạm dừng hoạt động tác chiến, hôm quân đội Israel mở lại các cuộc không kích ác liệt vào quốc gia láng giềng Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở và thành viên của Phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án Israel ngăn cản các tổ chức viện trợ quốc tế
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án Israel ngăn cản các tổ chức viện trợ quốc tế

VOV.VN - Ngày 31/12, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã lên án quyết định của Israel ngăn cản 37 tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và y tế tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đặc biệt là tại Gaza.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án Israel ngăn cản các tổ chức viện trợ quốc tế

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án Israel ngăn cản các tổ chức viện trợ quốc tế

VOV.VN - Ngày 31/12, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã lên án quyết định của Israel ngăn cản 37 tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và y tế tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đặc biệt là tại Gaza.

Israel tấn công hơn 20.000 mục tiêu trên khắp Trung Đông năm 2025
Israel tấn công hơn 20.000 mục tiêu trên khắp Trung Đông năm 2025

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay công bố báo cáo cho biết, quân đội nước này đã thực hiện tác chiến trên nhiều mặt trận và tấn công tổng cộng hơn 20.000 mục tiêu trên khắp Trung Đông trong năm 2025.

Israel tấn công hơn 20.000 mục tiêu trên khắp Trung Đông năm 2025

Israel tấn công hơn 20.000 mục tiêu trên khắp Trung Đông năm 2025

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay công bố báo cáo cho biết, quân đội nước này đã thực hiện tác chiến trên nhiều mặt trận và tấn công tổng cộng hơn 20.000 mục tiêu trên khắp Trung Đông trong năm 2025.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ