Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các tàu dầu đã va trúng thủy lôi khi đi vào tuyến không an toàn và chưa được cấp phép tại eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định cả 3 tàu đều bị bốc cháy và không thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, danh tính các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin.

Hình ảnh các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 2/10/2026. (Ảnh: REUTERS)

Thời gian gần đây, Iran liên tục thông báo việc tàu dầu va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Hầu hết báo cáo chưa được các nguồn đáng tin cậy kiểm chứng. Tuy nhiên, theo số liệu công bố hôm qua của Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), trong giai đoạn từ đầu tháng 10 đến ngày 22/11, eo biển Hormuz ghi nhận tổng cộng 52 cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026.