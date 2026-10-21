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Thêm tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Thứ Tư, 17:43, 21/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) trưa nay cho biết một tàu dầu đã bị tập kích gần eo biển Hormuz - tuyến vận tàu dầu chiến lược của thế mà Iran đang phong tỏa.

 

Theo nguồn tin, tàu dầu ở Hormuz bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách thị trấn Bukha của Oman khoảng 20km. Đòn tập kích khiến tàu bị cháy, nhưng không gây thương vong hay làm rò rỉ hóa chất ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch con tàu và bên thực hiện cuộc tấn công, không được đề cập.

them tau dau bi tan cong tai eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhìn từ bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13/10/2026. Ảnh: ISNA/Reuters

Báo cáo của Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) được công bố vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có thêm một tàu chở dầu cỡ lớn bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. IRGC khẳng định phương tiện, đang chở theo hơn 2 triệu thùng dầu thô, đã đi vào tuyến lưu thông phi pháp và không an toàn ở phía Nam eo Hormuz.

Trước đó, IRGC tối qua cũng thông báo có 2 tàu dầu bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo Hormuz với cùng lý giải. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.    

Theo giới phân tích, cùng với căng thẳng tiếp tục leo thang tại Saudi Arabia - nhà khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới, việc tàu dầu liên tiếp bị tập kích tại eo biển Hormuz thời gian qua, là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu liên tục tăng cao, hiện dao động quanh ngưỡng 110 USD/thùng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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