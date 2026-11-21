Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối qua thông báo có thêm một tàu dầu đã va trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu dầu cỡ vừa đã va trúng thủy lôi, tại vị trí gần cảng Khasab của Oman. Sau tiếng nổ lớn, con tàu bốc cháy và không thể tiếp tục di chuyển. IRGC khẳng định hình ảnh về chiếc tàu gặp nạn, sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch con tàu và tình trạng thủy đoàn, không được đề cập.

Tàu biển tại eo Hormuz. Ảnh: AP.

Cùng lúc, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu bị tấn công tại vị trí cách cảng Khasab của Oman khoảng 13km về phía Bắc.

Theo nguồn tin, mũi trái của con tàu đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định. Một đám cháy nhỏ đã bùng lên sau cuộc tấn công, nhưng không thương vong hay thiệt nghiêm trọng. Hiện tượng rò rỉ hóa chất ảnh hưởng môi trường, cũng không được ghi nhận. Tuy nhiên, chưa thể xác định con tàu bị tấn công này, và chiếc tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi như thông báo của Iran, có phải là một hay không.

Thời gian gần đây, Iran thường xuyên thông báo việc tàu dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Một số báo cáo khẳng định, nếu toàn bộ thông tin khai báo của Tehran là đúng sự thật, tổng số tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo Hormuz trong tháng 10 và tháng 11 này lên tới khoảng 50 chiếc.