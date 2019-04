Theresa May- sự nghiệp chính trị và 3 năm thực hiện Brexit

Từ năm 1977 đến 1983, bà May đã làm việc tại Ngân hàng Anh. Từ năm 1985 đến năm 1997, bà đảm nhiệm công việc cố vấn tài chính và cố vấn cao cấp về các vấn đề quốc tế tại Hiệp hội Dịch vụ thanh toán (UKPA). C uộc tổng tuyển cử năm 1997, bà May được chọn là ứng cử viên của đảng Bảo thủ cho khu vực Maidenhead. (Ảnh Solent News)