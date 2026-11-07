Thị trường lao động Mỹ phục hồi mạnh, Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất

Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 6/11, nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao gấp hơn hai lần mức dự báo của các nhà kinh tế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%. Số liệu việc làm của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh tăng đáng kể, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn suy yếu giữa năm. Đáng chú ý, việc làm gia tăng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các ngành dịch vụ chuyên môn, y tế, vận tải và sản xuất, trong khi số lao động bị sa thải tiếp tục duy trì ở mức thấp trong lịch sử.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn thận trọng và cho rằng, những cải thiện gần đây phần lớn liên quan đến sự gia tăng mạnh chi tiêu của chính phủ liên bang trong quý III và khoản chi tiêu tranh cử lớn trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Bên cạnh đó, dù hoạt động tuyển dụng đang khởi sắc, tốc độ tạo việc làm vẫn chưa theo kịp tăng trưởng kinh tế, do nhiều doanh nghiệp thận trọng trong tuyển dụng trước những bất ổn từ cuộc xung đột tại Trung Đông và tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo cáo việc làm tích cực hơn dự kiến đã củng cố nhận định Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Thị trường tài chính hiện định giá khả năng Fed tăng lãi suất ở mức khoảng 80%. Các chuyên gia cho rằng thị trường lao động đang có dấu hiệu nóng lên trở lại, trong khi báo cáo lạm phát sắp công bố sẽ cung cấp thêm cơ sở để Fed xác định định hướng chính sách tiền tệ.

Mặc dù vậy, sự phục hồi của thị trường lao động vẫn chưa đồng đều khi tình trạng thất nghiệp kéo dài gia tăng, trong khi lao động trẻ ngày càng khó tìm việc do doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm và AI thay thế một số vị trí dành cho người mới khởi nghiệp. Theo một chuyên gia kinh tế, lợi ích từ tăng trưởng kinh tế Mỹ hiện tập trung nhiều vào các hộ gia đình thu nhập cao và doanh nghiệp, khiến công chúng tiếp tục hoài nghi về mức độ cải thiện thực tế của nền kinh tế.