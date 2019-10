Thiên tai gây thiệt hại lớn về người tại Campuchia trong 9 tháng qua

Người phát ngôn Ủy ban Quốc gia Xử lý Thảm họa Campuchia (NCDM) Keo Vy cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, trên khắp cả nước Campuchia đã có ít nhất 114 người thiệt mạng và 204 người bị thương do thiên tai như mưa bão, sét đánh và lũ lụt. Con số này đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thiệt hại về người do thiên tai vẫn còn ở mức cao.

Lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Campuchia.

Trong số những người bị thiệt mạng nói trên, nguyên nhân do bị sét đánh chiếm tỷ lệ cao nhất với 85 người, lũ lụt làm chết 20 người và mưa bão làm 9 người thiệt mạng. Mưa bão, lũ lụt cũng phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, làm hư hại hàng chục nghìn hécta lúa và hoa màu.

Nước ngập tại bệnh viện tỉnh Siem Riep.

Theo ông Keo Vy, năm nay lũ về Campuchia muộn hơn khoảng 1 tháng so với hàng năm, số người thiệt mạng và tổn thất mùa màng cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo dự báo của Bộ Khí tượng và Thủy văn Campuchia, nhiều tỉnh sẽ tiếp tục có mưa lớn kéo dài đến giữa tháng 10. Trong thời gian qua, một số địa phương tại Campuchia đã phải tạm thời đóng cửa các tuyến đường do bị lũ dâng cao gây ngập lụt./.