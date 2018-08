Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 40 người nước ngoài tình nghi liên hệ với IS

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (3/8) đã bắt giữ 38 người nước ngoài tại Istanbul, vì nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: alaraby.co.uk.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, các đơn vị chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch truy quét đồng thời tại 12 địa điểm khác nhau trong thành phố để vây bắt những kẻ tình nghi được cho là đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát đã tịch thu một số lượng lớn tài liệu, dữ liệu bao gồm cả các vật liệu kỹ thuật số liên quan tới các tổ chức khủng bố.

Trong thời gian gần đây, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công đẫm máu, bị cho là do IS gây ra, tại Thổ Nhĩ Kỳ. IS đang hứng chịu thất bại nặng nề tại 2 nước láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ là Syria và Iraq./.