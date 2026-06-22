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Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Israel có thể làm chệch hướng tiến trình đàm phán Mỹ - Iran

Thứ Hai, 06:33, 22/06/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo Israel có thể tìm cách làm chệch hướng thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra tại Thụy Sĩ.

Phát biểu với Hãng thông tấn Anadolu trong chuyến thăm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran hiện nay vẫn đối mặt với nhiều rủi ro từ các tác nhân bên ngoài.

“Luôn có một Israel đang chờ đợi ở đâu đó và sẵn sàng phá hoại tiến trình này ngay khi có cơ hội”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định.

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Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tham dự cuộc họp với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty để thảo luận về sự ổn định trong khu vực sau thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters

Theo ông Fidan, các bên tham gia đàm phán cũng cần chuẩn bị tâm lý cho khả năng tiến trình thương lượng kéo dài hoặc xuất hiện những bế tắc trong quá trình xử lý các vấn đề kỹ thuật.

“Đây đều là những vấn đề rất quan trọng. Sẽ không dễ dàng để ngay lập tức giải quyết các chi tiết kỹ thuật. Chúng ta có thể chứng kiến những thời điểm đàm phán rơi vào bế tắc và cần chuẩn bị cho điều đó”, ông nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã trao đổi qua điện thoại với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về tiến trình đàm phán đang diễn ra tại Thụy Sĩ. Những phát biểu của ông Fidan được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức Iran cũng bày tỏ lo ngại rằng các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon có thể ảnh hưởng tới việc thực thi thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực an ninh ở miền Nam Lebanon, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

“Israel không có ý định rút khỏi Beaufort. Đây là một phần không thể tách rời của vùng an ninh tại Lebanon và có ý nghĩa thiết yếu đối với việc bảo vệ các cộng đồng dân cư ở Galilee cũng như lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)”, ông Katz viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh lập trường này đã được Thủ tướng Benjamin Netanyahu và chính ông nhiều lần khẳng định. “Israel sẽ không rút khỏi vùng an ninh tại Lebanon”, ông Katz tuyên bố.

Trước đó, hồi tháng 5, quân đội Israel đã kiểm soát dãy đồi chiến lược Beaufort cùng pháo đài lịch sử Beaufort trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm làm suy giảm năng lực của lực lượng Hezbollah.

Tuyên bố của Tel Aviv cho thấy bất đồng liên quan đến hiện diện quân sự của Israel tại miền Nam Lebanon vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy tiến trình ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ.

Giang Bùi/VOV.VN
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